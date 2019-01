Der Schuss geht nach hinten los: Die Regierung ruft namhafte Experten zusammen, die sich den Kopf über den Verkehr zerbrechen. Nun werden erste Ratschläge bekannt, und es wird Verkehrsminister Andreas Scheuer peinlich. Der CSU-Mann kommt aus Bayern, wo herrliche Autos gebaut werden. Schon deshalb will Scheuer nicht als jener Ressortchef in die Geschichtsbücher eingehen, der Tempo 80 für Landstraßen einführt. Für diese gemächliche Gangart benötigt man keinen BMW der 7er-Reihe und keinen SUV von Audi. Dabei sind die Vorschläge der Fachleute wohldurchdacht. Sie verlängern die Anregungen des Klimagipfels von Kattowitz in den deutschen Alltag hinein. Dessen Ansage vom Dezember ist erschütternd klar: Weniger Autos, langsamer fahren. Für viele Deutsche klingt das Signal schrill. Das Auto bedeutet mehr als ein Auto, es ist rollende Visitenkarte. Diese Zeiten neigen sich dem Ende zu. Die Energiewende beginnt im Kopf, beim Autokauf und beim Fahren.