Ärzte und Krankenhäuser sollen künftig darüber informieren dürfen, dass sie Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Dafür ist es höchste Zeit. Zu den ureigensten Aufgaben eines Arztes gehört es doch, seine Patienten nicht nur über Erkrankungen und Therapien bestmöglich zu informieren, sondern auch über einen so schwerwiegenden und für niemanden leichten Eingriff wie einen Schwangerschaftsabbruch. Nur so können Frauen, die ungewollt schwanger sind, die Informationen bekommen, die sie in dieser Notlage brauchen.

Problematisch bleibt allerdings, dass nur auf den Listen der Bundesärztekammer, aber nicht auf den Webseiten der Ärzte über die möglichen Methoden informiert werden darf. Dies unterstellt Ärzten nach wie vor, dass sie für Abtreibungen werben, wenn unter ihren Leistungen das Wort "Schwangerschaftsabbruch" steht. Doch auch wenn eine Frau weiß, zu welchem Arzt sie gehen kann, wird sie ihren Entschluss nicht leichtfertiger treffen als vorher.