von Friedemann Diederichs, Washington

Das kurze Handy-Video, das die französische Regierung vom G20-Treffen in Japan an die Medien weitergab, wird immer wieder in US-Sendern abgespielt. Es zeigt die britische Premierministerin Theresa May, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Kanadas Premier Justin Trudeau und Christine Lagarde, die Chefin des Internationalen Währungs-Fonds, im kleinen Kreis. Und die Präsidententochter Ivanka Trump. Während die vier Mächtigen zusammen stehen und Theresa May redet, tritt Ivanka Trump dazu und versucht, Teil der Konversation zu werden. Sie lacht über ihre eigene Bemerkung, die der Männer-Dominanz im Verteidigungsbereich galt. Christine Lagarde schaut so säuerlich, als hätte sie eine Maus in ihrem Frühstücks-Croissant gefunden. In den USA wird diskutiert, ob es angemessen ist, sie als Chef-Diplomatin agieren zu lassen.

Hinzu kommt eine Szene beim Fototermin während Trumps erstem Besuch auf nordkoreanischem Boden. Ivanka, formell nur Beraterin für Bildungsfragen und die Rolle von Frauen in der Wirtschaft, steht in der Reihe der wichtigsten Delegationsteilnehmer – dort, wo eigentlich Außenminister Mike Pompeo seinen Platz haben sollte. Der hat Mühe, sich neben Ivanka Trump hereinzudrängen.

Auch dies führt am Ende zu ätzender Kritik in der Heimat: „Die Tochter von jemandem zu sein, ist noch keine Karriere-Qualifikation,“ stellt Demokratin Alexandra Ocasio-Cortez fest. In der Tat hatte die 37-Jährige bisher nur Erfahrung als Geschäftsfrau und Mode-Designerin. Chris Cillizza, politischer Kommentator des Senders CNN, bezeichnete die Aktivitäten von Ivanka Trump als „höchst unangemessen“. Der Präsident habe nur durch ein Schlupfloch im Anti-Nepotismus-Gesetz die Verwandten in seiner Nähe als Berater installieren können. Ein solches Gesetz war verabschiedet worden, nachdem Ex-Präsident John F. Kennedy seinen Bruder als Justizminister eingestellt hatte. Die Vorschriften wurden von Trump 2017 so interpretiert, als würden sie nur für Regierungsbehörden und Ministerien gelten, nicht aber für das Weiße Haus.