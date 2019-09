Je näher am Sonntag in Dresden die Schließung der Wahllokale rückt, desto trauriger wird das Wetter. Am späten Nachmittag setzt Regen ein und die grauen Wolken bilden den passenden Hintergrund für die sorgenvollen Gesichter, die es im weitläufigen Landtagsgebäude vor allem bei CDU und SPD zu sehen gibt. Die Umfragen sehen die Alternative für Deutschland ganz weit vorne, für die bisher führende CDU und ihren Spitzenkandidaten Michael Kretschmer kann es eng werden. Um 18 Uhr löst sich dann allerdings wolkenbruchartig die Anspannung bei der Wahlparty der Christdemokraten: Sie sind den Hochrechnungen zufolge stärkste Kraft in Sachsen. Allerdings verpasst die AfD Ministerpräsident Kretschmer ein dickes blaues Auge.

Keine Mehrheit mit der SPD

Kretschmer, 44 Jahre alt und seit nicht einmal zwei Jahren Regierungschef des Freistaats Sachsen, ist sichtlich erleichtert. Ein Wahlsieg der AfD hätte für den nicht unumstrittenen Chef des CDU-Landesverbandes mit einiger Sicherheit das Ende seiner politischen Karriere bedeutet. Jetzt kann der gebürtige Görlitzer erst einmal weitermachen.

Doch ausufernd ist die Freude nicht an diesem Abend. Denn Kretschmers CDU hat nach den ersten Zahlen deutlich an Zustimmung verloren. Etwa 32 bis 33 Prozent haben die Christdemokraten geholt, das liegt schmerzhaft unter dem Ergebnis von 2014, da waren es 39,4 Prozent. „Das Volk hat gewonnen“, jubelt Kretschmer kurz nach 18 Uhr vor seinen Anhängern, die sich zur Wahlparty im Dresdner Landtag versammelt haben. Alle sind froh, dass zwei Hauptziele erreicht wurden: Über 30 Prozent zu kommen und die AfD hinter sich zu lassen. Kretschmer spricht noch von einer „ganz besonderen Wahl“ und weiß dann aber auch: „Die größte Arbeit steht noch vor uns.“

AfD zwischen Jubel und Frust

Kretschmer meint die Regierungsbildung, die in der Tat schwierig wird. Denn Kretschmers bisheriger Regierungspartner ist ebenfalls abgeschmiert: Nach 12,4 Prozent bei der letzten Wahl in Sachsen landet die SPD einstellig bei sieben bis acht Prozent. Das reicht zusammen nicht für eine Mehrheit im Dresdner Parlament. Kretschmer kann nicht einfach weiterregieren, er muss sich nach einem neuen Partner umsehen oder einen dritten dazu holen. Eventuell könnte es knapp für Schwarz-Grün reichen – aber dann wären lange Koalitionsverhandlungen zu erwarten. Beide Parteien sind inhaltlich weit auseinander. Eine Koalition mit der Linkspartei wird nicht infrage kommen, dazu gibt es auch ein grundsätzliches Veto der CDU-Bundespartei.

Völlig ausgeschlossen ist ein Bündnis mit der AfD. Deren Mitglieder schwanken zwischen Jubel und ein wenig Frust. Fast verdreifacht haben die Rechten ihr Ergebnis im Vergleich zur letzten Landtagswahl. Doch was machen mit der Macht? Die Alternative für Deutschland weiß auch noch nicht genau, wie viele ihrer Kandidaten am Ende im Landtag Platz nehmen können. Bei der Aufstellung der Wahllisten gab es einen Fehler, die Partei durfte nach einem Gerichtsurteil nur mit 30 Kandidaten antreten. Vor dem Hintergrund des komplizierten Wahlrechts ist es durchaus möglich, dass die AfD einige der ihr zustehenden Plätze – gestern war von acht Mandaten die Rede – nicht besetzen kann.