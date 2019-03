Politik vor 43 Minuten

Kramp-Karrenbauer weist Kritik an Karnevalsscherz scharf zurück

Die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat Kritik an ihrem umstrittenen Karnevalsscherz von vergangener Woche scharf zurückgewiesen. Es sei nicht um ein drittes Geschlecht gegangen, sondern "um die Frage von Emanzen", Machos und das Verhältnis von Mann und Frau, sagte Kramp-Karrenbauer in ihrer mit Spannung erwarteten Rede zum politischen Aschermittwoch in Demmin in Mecklenburg-Vorpommern.