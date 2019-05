von Stefan Lange, Berlin

Das historisch schlechte Abschneiden der CDU bei der Europawahl hatte Annegret Kramp-Karrenbauer am Wahlsonntag bereits einige Kritik eingetragen. Das war aber gar nichts im Vergleich zum Sturm der Entrüstung, der am Montag und Dienstag über sie hereinbrach.

Braucht Deutschland Regeln fürs Digitale?

Mit ein paar Überlegungen zu der Frage, ob Deutschland Regeln für den digitalen Bereich braucht, brachte AKK nicht nur die Netzwelt, sondern auch die eigenen Reihen gegen sich auf. Nachdem die CDU sich beim Rezo-Video blamiert hatte und auch den Wahlboykott von 70 Youtubern nicht angemessen konterte, gerät die Partei in der Auseinandersetzung mit der digitalen Welt immer mehr ins Hintertreffen.

Die fatalen Sätze fielen bei einer Pressekonferenz im Konrad-Adenauer-Haus. Die CDU-Vorsitzende trat dort auf, weil das nach großen Wahlen so üblich ist. Gefragt wurde unter anderem, warum die CDU so viele junge Wähler verloren hat, eins kam zum anderen, mit Blick auf den Youtube-Aufruf gegen die CDU und andere Parteien gebrauchte sie das Wort „Meinungsmache“. Und zum Schluss sagte AKK: „Und die Frage stellt sich schon mit Blick auf das Thema Meinungsmache: was sind eigentlich Regeln aus dem analogen Bereich und welche Regeln gelten eigentlich für den digitalen Bereich?“

Linken-Fraktion: „Beispielloser Angriff auf die Meinungsfreiheit“

Als einer der ersten reagierte der parlamentarische Geschäftsführer der Linken-Fraktion im Bundestag, Niema Movassat, und geißelte einen „beispiellosen Angriff auf die Meinungsfreiheit“. FDP-Chef Christian Lindner warf Kramp-Karrenbauer vor, sie erwäge die Regulierung von Meinungsäußerungen vor Wahlen. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil erklärte, seine Partei werde sich Kramp-Karrenbauers Einschätzung nicht zu Eigen machen.

Die Journalistengewerkschaft DJV wies AKKs Vorstoß zurück. Ihr Vorsitzender Frank Überall sagte, die Äußerungen erweckten „den fatalen Eindruck, dass sie das Grundrecht der Meinungsfreiheit schleifen will. Hier kann ich nur sagen: Wehret den Anfängen!“ Die CDU-Chefin habe offenkundig „keinen Plan, wie man mit freien Meinungsäußerungen im Internet umgehen müsse.

Immer mehr Kritik auf Twitter

Über Stunden nahm das Twitter-Gewitter immer mehr zu. Selbst in der eigenen Partei wurde Kramp-Karrenbauer kritisiert. „Es sollte nicht der Eindruck erweckt werden, dass die CDU nach suboptimaler Wahlkampfführung und fragwürdigen Schuldzuweisungen für das bescheidene Wahlergebnis jetzt zensorische Maßnahmen fordert, um der CDU-Parteizentrale zukünftig erfolgreichere Wahlkämpfe zu ermöglichen“, sagte der Karlsruher CDU-Abgeordnete Axel Fischer.

„Was wir davon halten? Gar nichts“, sagte der Präsident des CDU-Wirtschaftsrats, Werner Bahlsen, und ergänzte: „Wir sind natürlich als Demokraten für die freie Meinungsäußerung. Wenn man da auch nur irgendwie dran rüttelt, dann bricht für mich ein Weltbild zusammen“.

Angesichts der heftigen Kritik versuchte sich CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer an einer Verteidigung. „In der aktuellen Debatte geht es nicht um Einschränkung der Meinungsfreiheit“, erklärte sie. Meinungsfreiheit und Meinungsvielfalt würden von der CDU immer verteidigt.