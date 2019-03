Wer sein Leben noch vor sich hat, kann es den Älteren nie recht machen. Das war schon vor 3000 Jahren so und das wird wohl immer so bleiben. Deutschlands Jugend musste sich in den vergangenen Jahren vieles anhören. Stromlinienförmig seid ihr, nur an Disko und Party interessiert, habt lediglich Karriere, Einkommen und Statussymbole im Blick – die meisten Heranwachsenden kennen die Vorwürfe.

Sie fügen sich zu einem Gesamtbild einer hoffnungslos unpolitischen Generation. Was für ein Gegensatz zu einer Zeit, als der Nachwuchs noch richtig rebellisch war und gegen Nachkriegsmief, Autoritäten und Atomraketen auf die Straße ging.

Und dann plötzlich dies.

Zehntausende Schüler ziehen zur besten Schulzeit durch die Innenstädte und sagen Nein zu einer Klimapolitik, die ihrer Überzeugung nach ihre Zukunft verspielt. Die Bewegung ist inzwischen in Deutschland voll angekommen und es gibt bislang keine Anzeichen, dass sie abebbt. Kommen sah sie niemand wirklich. Das beweisen die hilflosen Reaktionen der Erwachsenenwelt: Politik, Schule und Elternschaft haben immer noch keinen Plan, wie sie diese Proteste einordnen sollen.

Als berechtigten Aufschrei? Oder als Vorwand zum Schulschwänzen? Eine einhellige, durchdachte Antwort der Kultusminister gibt es nicht. Stattdessen Chaos. Jeder Schuldirektor entscheidet für sich, ob er freitags wohlwollend ein Auge zudrückt oder ob er den Klimademonstranten mit dem Notenhammer oder gar einem Schulverweis droht. Was für ein Armutszeugnis.

Man kann es den Schülern nicht verdenken, dass sie damit nichts anfangen können.

Die Republik sollte damit rechnen, dass sie ihre Meinung weiter auf die Straße tragen, und zwar bevor der Schlussgong ertönt – die Gewerkschaften streiken schließlich auch nicht nach Feierabend. Braut sich da ein neues 1968 zusammen, die Wiederauflage einer Zeit, die von Jugendprotest und Studentenrevolten geprägt war? Wohl kaum.

Der Umbruch vor 50 Jahren war tiefgreifender, seine Ursachen gärten länger. Im Kern ging es, zwei Jahrzehnte nach Kriegsende, um die Abrechnung mit einer Vätergeneration, die sich in den Augen ihrer Kinder schuldig gemacht hatte. Getragen wurde der Protest deshalb nicht von Teenagern, sondern von Studenten, die sich von ihrem Zuhause bereits abgenabelt hatten. Sie suchten die Konfrontation mit dem Elternhaus, weil sie anders leben wollten.

Davon kann heute keine Rede sein. Im Gegenteil.

Am Rande der Demonstrationen marschieren Väter und Mütter mit, manche malen für ihre Kinder sogar Plakate. Trotzdem bleibt es bestürzend, gegen welche Wände die jungen Klimaschützer rennen. Es sind Mauern der Ignoranz, der Herablassung, des Nicht-Zuhören-Wollens: So wie der Chefliberale Christian Lindner, der die Sache lieber den Profis überlassen will, sehen es viele. Besser wäre es, darüber nachzudenken, warum eine angeblich unpolitische Generation die Lust an der Mitsprache entdeckt. Allein an Facebook und Whatsapp-Gruppen kann es nicht liegen.

Vielmehr haben die Älteren offenkundig übersehen, dass sich unter den Jüngeren schon seit geraumer Zeit Unmut zusammengebraut haben muss. Die Schüler rebellieren in Sachen Klima, weil sie das Gefühl haben, dass die heute Verantwortlichen Entscheidungen treffen, deren Folgen kommende Generationen ausbaden müssen.

Gänzlich unberechtigt ist diese Sorge nicht.

Sie beschränkt sich keineswegs auf die Klimapolitik. Vieles müsste junge Leute in Scharen auf die Barrikaden treiben, weil sie später einmal die Auswirkungen spüren werden – von der Rente bis zum drohenden Zerfall Europas.

Die Jugend von heute, das ist unbestritten, wächst weitgehend im Wohlstand auf. Ob sie ihn im Laufe eines langen Lebens bewahren kann, ist ungewiss. Wenn sie das will, wird sie lernen müssen, beizeiten für ihre Interessen einzustehen.

Demonstrieren ist in Europa in den vergangenen Jahren wieder in Mode gekommen.

Es ist ein Symptom dafür, dass immer mehr Bürger ihren Abgeordneten und ihren Regierungen nicht mehr zutrauen, Lösungen zu finden, die über die Wahlperiode hinausreichen. In Stuttgart zwangen die Bahnhofsgegner die Landesregierung zu einem Volksentscheid. In Dresden treffen sich die Pegida-Anhänger bis heute zu ihren düsteren Aufmärschen.

In Frankreich rebellieren die Gelbwesten gegen die Politik von Präsident Macron, ihre Kundgebungen enden immer öfter in Gewaltexzessen. Deutschlands Schüler hingegen demonstrieren friedlich. Niemand muss sie mit Samthandschuhen anpacken oder ihnen gar nach dem Mund reden. Aber man sollte ihnen wenigstens zuhören. So wie jeder andere in einer Demokratie haben sie das Recht, sich einzumischen und ihre Sicht der Dinge zu Gehör bringen. Dass sie das tun, war schon lange fällig.