Dem Veranstaltungsort der heute endenden Weltklimakonferenz kommt eine besondere symbolische Bedeutung zu. Kattowitz im ehemals deutschen Oberschlesien war einmal das Zentrum des polnischen "Ruhrpotts" mit Smogdeckel, Staub und dicker Luft. Inzwischen hat auch diese Region wie ihr Pendant in Nordrhein-Westfalen einen Strukturwandel hinter sich, steht also durchaus für Aufbruch.

Den wünschen sich die Menschen, denen im Pazifik das Meer allmählich in die Haustür schwappt, auch von den Uno-Klimapolitikern. Die wollten in Polen diesmal endlich das ganz dicke Brett bohren und schriftlich penibel festschreiben, was jedes Land konkret für die Senkung der Treibhausgase tut, um zu vergleichbaren Ergebnissen zu kommen. Denn nur so entsteht zwischen den Staaten eine fruchtbare Konkurrenz in Sachen Klimaschutz, und einer – so wäre zu hoffen – triebe den anderen an.

Aber auch in Kattowitz ist dieser Wettlauf zum besseren weil sauberen Wunschdenken geblieben. In der alten Bergarbeiterstadt wird klimapolitisch sogar eher gebremst als beschleunigt. Das nimmt bisweilen bizarre Züge an, wenn etwa darüber gestritten wird, ob der jüngste Alarm-Bericht der Klimaforscher "begrüßt" oder nur "zur Kenntnis" genommen wird. Kein Wunder also, wenn der frühere Präsident der Malediven, Mohamed Nasheed, verärgert feststellt: "Der Kohlendioxid-Ausstoß steigt und steigt und steigt – und wir reden, reden und reden."

Natürlich muss man erst mal miteinander sprechen, bevor man etwas beschließt. Der Knackpunkt dabei ist, dass sich in der Klimapolitik grundsätzlich unterschiedliche Positionen gegenüberstehen, was der Blick auf China und die USA zeigt. Peking nimmt die armen Länder in Schutz, weil es diese zunächst einmal weniger streng behandelt wissen will, während die Amerikaner auf gleichen Standards für alle beharren, damit Klimaschutz überprüfbar bleibt.

Das ist richtig so. Denn immerhin soll massig Geld an die Drittwelt- und Schwellenländer verteilt werden. Es geht um jährlich 100 Milliarden Dollar von 2020 an, die aus dem Klimafonds für Projekte fließen sollen. Ein fetter Fleischtopf für alle korrupten Dunkelmänner in autokratischen Staaten, in denen man beim öffentlichen Geldverteilen gerne wegschaut, um profitable Seilschaften zu pflegen.

Dazu darf es nicht kommen. Deshalb sind klare Vorgaben nötig, um Schummeleien zu verhindern. Zudem sollte es keine Frage sein: Auch die superreichen Golf-Staaten, deren Öl zur Emission von Treibhausgasen beiträgt, müssen in den Fonds einzahlen. Und zwar kräftig.

Aber es hilft ja nichts, immer nur auf die anderen zu zeigen. Wo steht Deutschland eigentlich beim Klimaschutz? Der frühere Musterknabe ist heute eher ein böser Junge. Unvermindert wird trotz besseren Wissens um diese umweltpolitische Sünde nach billiger Braunkohle gebaggert, damit man sie verstromen kann. Zwar sinkt – ein Lichblick – der deutsche Stromverbrauch seit 2006 ständig, aber beim Energiesparen bleiben die Deutschen weit hinter ihren Möglichkeiten zurück. Man kutschiert Kinder in elefantösen SUV zur Schule und lässt die klimafreundlichen Diesel von verblendeten Ideologen von der Straße prozessieren. Wo bleibt eigentlich der Aufschrei gegen diesen Irrsinn?

Nachgerade katastrophal wird die deutsche Klimabilanz, wenn man den Milliardenaufwand für die Energiewende und die hohen Strompreise mit der Tatsache konfrontiert, dass der Ausstoß von Treibhausgasen seit acht Jahren nicht mehr signifikant gesunken ist. Die ambitionierten Klimaziele, die man sich einmal gegeben hat, sind heute Schall und Rauch.

Wie soll, was in einem leistungsfähigen Land nicht gelingt, in Staaten mit weit weniger Potenzial funktionieren? Da sollte man realistisch bleiben. Natürlich wird man in Kattowitz einen verwässerten Beschluss fassen, mit dem jeder leben kann. Doch die Erderwärmung wird so nicht gebremst.