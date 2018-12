von Bernhard Junginger, Berlin

In ihrem zerstörerischen Hang zu klimaschädlichem Verhalten gleichen viele Staaten der Welt Alkoholsüchtigen, die nicht nur sich selbst zugrunde richten, sondern andere gleich mit. Mit dem Weltklimagipfel ist gerade wieder eine Selbsthilfegruppensitzung zu Ende gegangen. Doch im Gegensatz zu früheren Treffen, die nur noch mehr heiße Luft produziert haben, könnte Kattowitz tatsächlich einen Meilenstein markieren. Denn die Beteiligten des Dramas haben sich unerhört Wichtiges versprochen: Künftig regelmäßig und nach verbindlichen Kriterien Rechenschaft abzulegen über ihre jeweiligen Klimaschutz-Anstrengungen.

Es gäbe auch gute Gründe, die Ergebnisse der Konferenz in Polen als unzureichend und zu wenig verbindlich abzutun. Vom jüngsten Klimagipfel aber geht ein Hoffnungsschimmer aus. In einer Zeit, in der die Idee der internationalen Zusammenarbeit durch heftige Ausbrüche nationaler Egoismen bedroht wird, haben sich 196 Länder zusammengerauft. Und auf einen gemeinsamen und durchaus konkreten 133 Seiten starken Fahrplan für den weltweiten Klimaschutz geeinigt.

Das ist alles andere als selbstverständlich angesichts der gegensätzlichen Interessen der Akteure, die im schlesischen Kohlerevier aufeinandergetroffen sind. Da sind die schwersten der Klima-Alkoholiker, die Industrienationen, mit ihrem gewaltigen Durst nach Energie verantwortlich für den Großteil der Probleme. Darunter Deutschland. Da sind die Schwellenländer, die ihnen auf dem Pfad des Verderbens folgen, beim Ausstoß von Treibhausgasen aufholen. Und da sind die Entwicklungsländer, die die Folgen am heftigsten zu spüren bekommen.

Dass die ungebremste Verbrennung von Kohle und Erdöl zwar kurzfristig billig ist, letztlich aber die ganze Welt viel zu teuer zu stehen kommt, leugnen nur noch wenige Klimaschutz-Ignoranten. Zu denen dummerweise mit Donald Trump der Präsident der mächtigsten Nation der Erde gehört. Der gebärdet sich wie ein harter Trinker, der sich noch damit brüstet, wie viel Whisky er verträgt. Zum Glück gibt es aber auch in den USA viele Stimmen, die das Offensichtliche akzeptieren: Wenn keine weltweite Kehrtwende im Klimaschutz gelingt, werden die Folgen dramatisch sein. Katastrophale Wetterereignisse, ein Anstieg des Meeresspiegels, unbewohnbare Landstriche, Hungersnöte, ungekannte Fluchtbewegungen, möglicherweise Krieg – die Vorboten dafür sind nicht zu übersehen.

Trotzdem ist es – wie bei allen Süchten – schwer, aus der Abwärtsspirale auszusteigen. Schwer, aber nicht unmöglich. In der Suchttherapie gibt es erprobte Muster, Pfade, die aus der Abhängigkeit führen können. Erster Schritt ist die Selbsterkenntnis, ein Problem zu haben. Beim Weltklimagipfel in Paris haben sich die Nationen der Erde vor drei Jahren ihr Klima-Problem eingestanden.

Doch dem Bekenntnis sind zu wenige Taten gefolgt. Auch Deutschland, das sich unter der Noch-Klimakanzlerin Angela Merkel als Musterschüler gebärdete, ist deutlich hinter der selbst gesteckten Zielen zurückgeblieben. Der Ausstoß von klimaschädlichem Kohlendioxid etwa ist noch gestiegen, vom Ziel, eine Million Elektroautos auf die Straße zu bringen, ist die Bundesregierung meilenweit entfernt, der Kohleausstieg wurde in die Hände einer Kommission gelegt.

Jetzt aber muss es mit dem Zögern, Zaudern und Aussitzen vorbei sein. Nach Kattowitz beginnt die Zeit des konkreten Handelns. Der Weg wird schwer und es ist ungewiss, ob er je zum Ziel führt. Doch es gibt nun zumindest einen Fahrplan, zu dessen Einhaltung jedes Land das andere drängen kann. Unverbesserliche Klima-Sünder laufen mehr als bisher Gefahr, sich international ins Abseits zu stellen. Die Willigen aber können sich in ihrem Mühen gegenseitig stützen. Wenn aus der Selbstverpflichtung eine Gruppendynamik entsteht, gibt es vielleicht doch noch Hoffnung, den Klima-Teufelskreis zu durchbrechen.