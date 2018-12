Paris und auch andere französische Städte haben ein erschütterndes Ausmaß an Gewalt und Anarchie erlebt. Was als Volksprotest gegen steigende Steuern auf Kraftstoff begann und bald zu einer allgemeineren Widerstandsbewegung gegen die Regierung wurde, hat sich zu einer schwer kontrollierbaren Koalition der Wut ausgewachsen. So berechtigt die Klagen vieler Franzosen sind – die Gewalt-Szenen sind durch nichts zu rechtfertigen. Sie gehen überwiegend auf das Konto einer randalierenden Minderheit und bezeugen ein erschreckendes Klima der Tabulosigkeit und Gewaltbereitschaft.

Die Ursachen dafür liegen nicht in der Wahl Emmanuel Macrons begründet, sie reichen länger zurück. Aber das Band zwischen ihm und einer Mehrheit der Menschen erscheint durchtrennt. Weil keine andere Partei und keine Gewerkschaft ein überzeugendes Alternativ-Projekt präsentiert, verlagert sich der Widerstand auf die Straße. Zu eilig ist Macron vorangeschritten, ohne seine Reformen ausreichend zu erklären.