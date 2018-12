Kattowitz vor 5 Stunden

Klima-Ökonom Edenhofer: „Es geht jetzt ans Eingemachte“

In der Klimadiplomatie gibt es viele große Gipfel, aber meist geht es nur in Trippelschritten voran. Was in Kattowitz passiert ist, reicht nicht, sagt der Klima-Ökonom Edenhofer. Aber dass ein bestimmtes Problem ungelöst bleibt, sieht er als gutes Zeichen.