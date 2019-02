Brüssel/Belfast/Tokio May kommt nach Brüssel - Merkel hofft auf gütliche Trennung

Nächste Woche muss Theresa May wieder zum Rapport ins britische Parlament. In Belfast bekennt sie sich zur offenen Grenze in Irland, doch die im Brexit-Abkommen dafür vorgesehene Garantie soll geändert werden. Am Donnerstag reist May deswegen nach Brüssel.