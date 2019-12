von Lena Reiner

Es herrscht ein angeregtes Treiben im Zeltlager Vucjak in Bosnien-Herzegowina. Zu lauter Musik wird Schnee von den Zeltdächern geschippt, die unter der Last durchhängen. Wann immer sich ein Zelteingang öffnet, dringt ein Rauchschwall nach draußen. Die Zelte werden in Ermangelung anderer Wärmequellen mit offenem Feuer beheizt. Der Rauch brennt in den Augen. Navjot Singh steht mit offenen Kunststoffschlappen im Schnee, hustet und sieht müde aus. „Ich habe nur eine Stunde geschlafen“, erklärt er. Dann sei das Zelt über ihm und seinen beiden Mitbewohnern zusammengebrochen.

Navjot Singh aus Nordindien ist als Angehöriger des Sikhismus vor religiöser Verfolgung geflohen. | Bild: Lena Reiner

Erst wenige Tage zuvor hat das improvisierte Flüchtlingslager Schlagzeilen gemacht: Die Menschenrechtskommissarin des Europarats, Dunja Mijatovic, hatte das Lager Ende November besucht und dessen Schließung gefordert. In vom türkischen Roten Halbmond gespendeten Zelten haben seit dem Sommer bis zu 800 Asylbewerber und Migranten Zuflucht gesucht, die meisten von ihnen Männer, vereinzelt auch Minderjährige. Fast täglich brachte die Polizei mit Bussen weitere Männer in das improvisierte Lager.

Video: Lena Reiner

Die Internationale Organisation für Migration (IOM) der Vereinten Nationen kritisiert das Lager und betreut es nicht. So sind nur freiwillige Helfer und das internationale Rote Kreuz vor Ort, um die Bewohner mit dem Nötigsten zu versorgen. Kritisiert wurde nicht nur die unzureichende Unterbringung – unbeheizte Zelte und eine Freiluftdusche mit kaltem Wasser –, sondern auch die Lage: Kurz hinterm Zeltlager, das sich auf einer ehemaligen Müllhalde befindet, beginnt ein Wäldchen, das nach dem Krieg noch nicht von Minen befreit wurde.

Amira Hadzimehmedovic, Camp-Managerin des Bira Camp, betrachtet die Krätze als das größte Problem in der Unterkunft. | Bild: Lena Reiner

Vor dem Winter hatten freiwillige Helfer, das Internationale Rote Kreuz und das IOM gewarnt. „Wenn nichts passiert, können wir einen Spendenaufruf für Leichensäcke starten“, fand nicht nur der Ehrenamtliche Dean Blazevic klare Worte. Tatsächlich wird das Lager erst nach Wintereinbruch und deutlicher öffentlicher Kritik am 10. Dezember geräumt und seine Bewohner in Unterkünfte in der Nähe von Sarajevo verlegt. Ende gut, alles gut?

Video: Lena Reiner

2015 war die Balkanroute im Fokus

Als 2015 Hunderttausende Menschen auf der Suche nach einem sicheren Leben in Europa über die Balkanroute auch nach Deutschland kamen, waren sie stark im öffentlichen Fokus. Im Frühjahr 2016 wurde die griechisch-mazedonische Grenze geschlossen, nicht zuletzt zeigten der EU-Türkei-Deal und das Scheitern der gerechten Verteilung der Verantwortung auf alle EU-Länder Wirkung. Seit in Deutschland kaum mehr Flüchtende über den Landweg ankommen, sind die Menschen auf der Flucht fast in Vergessenheit geraten. So konnte Bosnien-Herzegowina, das auch seinen Bürgern kein ausreichendes Sozialsystem bietet und noch deutliche Spuren vom 25 Jahre zurückliegenden Krieg trägt, beinahe unbemerkt zu einem Brennpunkt werden.

Pirvaz, 15 Jahre, aus Afghanistan, berichtet von der Gewalt durch die kroatische Grenzpolizei. | Bild: Lena Reiner

Seit der Schließung der serbisch-ungarischen Grenze vor 19 Monaten führt die Balkanroute durchs Land. Aktuell befinden sich etwa 8300 Menschen hier auf der Flucht, nur etwa die Hälfte in offiziellen Unterkünften. 1571 Asylanträge gab es allein im Jahr 2018, hingegen 2018 und 2019 aufaddiert nur drei positive Asylbescheide. Die Mehrheit der Verfahren ist nicht abgeschlossen (alle Zahlen: UN Flüchtlingsagentur, die die mangelnden Kapazitäten der Asylbehörden beanstandet). „Wir haben hier keine Rechte“, äußern sich mehrere der Interviewten. So versuchen viele weiterzukommen: zunächst nach Kroatien.

Spuren eines gescheiterten Grenzübertritts vor zwei Wochen: Die kroatische Grenzpolizei ging mit Schlagstöcken auf diese jungen Männer los. | Bild: privat

„Sie haben uns verprügelt, unsere Handys und Jacken weggenommen und uns in die Fluss gestoßen“, schildert der 15-jährige Pirvaz aus Afghanistan. Mit den Händen deutet er an, wie tief das Wasser gewesen sei; es reichte ihm fast bis zum Hals. Von Schlägen, oftmals mit Schlagstöcken, berichten viele von denen, die derzeit versuchen, die kroatische Grenze zu überqueren. Manche bringen für das Verhalten der Grenzpolizei sogar Verständnis auf. So sagt Zindaan Mughal aus Pakistan: „Wir haben ja auch ihre Grenze fälschlicherweise überquert.“

Offenes Feuer in einem Loch im Zeltboden: Den Zelten in Vucjak stand keine andere Wärmequelle zur Verfügung. | Bild: Lena Reiner

Halt machen die Grenzer dabei auch nicht vor Frauen und Minderjährigen. Doch während diese nach der Rückkehr zumeist eine Unterkunft erhalten, bleibt den Männern, die alleine reisen, oft nur eine behelfsmäßige Unterkunft oder die Straße. Die Männer aus Vucjak, die nicht medizinisch versorgt werden mussten, wurden in die neue Unterkunft Buzaj bei Sarajevo verlegt, die noch nicht fertig ausgestattet ist: Die Bewohner schlafen auf Matten auf dem Boden.

Video: Lena Reiner

Zu den vergleichsweise guten Obdach-Lösungen gehört eine Halle in Ušivak in der Nähe von Sarajevo. Familien leben im selben Flüchtlingslager in privaten Einheiten. Campmanager Stevan Jugovic ist es daher unangenehm. „Ich will ehrlich sein“, sagt er, „und auch das zeigen, was hier gar nicht schön ist.“ Die Halle ist finster, beheizt wird sie behelfsmäßig mit einem Schlauch heißer Luft. „Es ist nicht gerecht“, sagt Jugovic. Inzwischen sei aus der Gruppe der Männer eine verletzliche geworden, da die offiziellen „vulnerable groups“ – also Frauen, Mädchen, Minderjährige – quasi automatisiert versorgt und betreut würden. Es sei ihm so auch erst vor wenigen Tagen gelungen, eine psychologische Betreuung für Männer zu organisieren: „Dabei sind sie fast alle traumatisiert. Das weiß man!“ Viele Männer sind außerdem erkältet und verletzt.

Video: Lena Reiner

Gesunde Männer unerwünscht

Das bereitet auch Campmanagerin Amira Hadzimehmedovic Sorgen, die für die IOM-Unterkunft in Bira für 2135 Menschen verantwortlich zeichnet. Aufnehmen darf sie hier nach offizieller Vorgabe ausschließlich die „vulnerable Groups“ und medizinische Fälle. Frauen und klassische Familien werden zeitnah in kleinere Unterkünfte verlegt. Gesunde Männer – das schließt auch die mit Erkältung ein – muss sie an der Pforte abweisen.

Straße ins Nirgendwo? Diese asphaltierte schmale Straße ist der letzte Abschnitt des Wegs vom „Dschungelcamp“ Vucjak zur kroatischen grünen Grenze. Am Weg finden sich einige leuchtendrote Warnschilder: Das Gebiet ist noch nicht vollständig von Minen geräumt. | Bild: Lena Reiner

Dadurch, dass Männer am ehesten obdachlos oder in Zelten untergebracht sind, dienen sie rechtspopulistischen Politikern dazu, die Mär von der Männerinvasion aufrechtzuerhalten: Der Kärntner FPÖ-Vorsitzende Gernot Darmann drehte in Vujak einen Beitrag. Dabei sprechen die offiziellen Zahlen mit 32 Prozent Familien und 10 Prozent unbegleiteten Minderjährigen eine andere Sprache.