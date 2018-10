Was für ein Paukenschlag. Für einige bange Stunden sah es so aus, als wolle die Kanzlerin die neuerliche Wahlschmach in Hessen einfach aussitzen und auf bessere Zeiten hoffen. Der Eindruck täuschte. Unter dem enormen Druck einer immer lauter murrenden Partei tritt Angela Merkel den Rückzug an – allerdings einen auf Raten.

Überraschende Kandidatur von Friedrich Merz

Die 64-Jährige gibt den CDU-Vorsitz auf, um ihre Kanzlerschaft für drei weitere Jahre zu retten: Der Plan verrät, wie widerwillig sich die Kanzlerin in den Ruhestand verabschiedet. Sie sollte nicht darauf bauen, dass ihr Kalkül aufgeht.

Auf welche Überraschungen Merkel gefasst sein muss, zeigt sich an der Kandidatur von Friedrich Merz. Mit Jens Spahn konnte sie rechnen, nicht aber mit der Revanche ihres früheren Fraktionschefs.

Dessen Bewerbung durchkreuzt ihre Absicht, Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer geräuschlos als Nachfolgerin zu installieren und die Partei auch in späteren Zeiten auf ihrem Kurs zu halten.

Merz steht für eine andere CDU

Aus seiner Kritik an Atomausstieg, Griechenland-Hilfe und Flüchtlingspolitik hat er nie einen Hehl gemacht. Sollte sich der Sauerländer durchsetzen, werden in der Union und in der Bundespolitik die Karten völlig neu gemischt. Die Konservativen in der CDU haben dann wieder eine Heimat, der Wirtschaftsflügel beendet das Exil in der FDP, die AfD steht plötzlich ohne Feindbild da.

Damit ist der Kampf um Merkels Erbe in aller Härte entbrannt – personell wie auch inhaltlich. Die Union steht vor der entscheidenden Frage, ob sie auf dem bisherigen Kurs bleibt oder ob sie nach rechts rückt und versucht, verlorene Wähler zurückzugewinnen. So oder so: Der Kanzlerin schwimmen alle Felle davon.

Wie will Merkel weiter an der Macht bleiben?

Es bleibt ihr Geheimnis, wie sie ohne Zugriff auf die Partei drei weitere Jahre an der Macht bleiben will: Aus gutem Grund ist in der Union bisher anderes üblich. Aufgehen kann Merkels Rechnung allenfalls, wenn sich der Hamburger Parteitag Anfang Dezember für Kramp-Karrenbauer entscheidet. Gewinnt Spahn oder gar Merz, folgt unweigerlich ein Kampf ums Kanzleramt.

Beide Kandidaten brauchen den vorzeitigen Wechsel, um mit dem Amtsbonus des Regierungschefs in die Bundestagswahl 2021 oder aber in Neuwahlen zu gehen. Merkel wird sich warm anziehen müssen. Wer auf Abruf regiert, findet selten Verbündete.

