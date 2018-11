Direkter persönlicher Kontakt der Kanzlerin mit Trump und Putin: Als mögliche Themen für das Treffen mit Trump wurden in der Bundesregierung am Donnerstag insbesondere Handelsfragen und der angekündigte Ausstieg der USA aus dem INF-Abrüstungsvertrag genannt. Bei dem Gespräch mit Putin dürfte es demnach vor allem um den Konflikt mit der Ukraine sowie um den Krieg in Syrien gehen.

Weitere bilaterale Treffen sind derzeit mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping, Indiens Regierungschef Narendra Modi sowie dem neuen australischen Premierminister Scott Morrison geplant. Außerdem sei geplant, dass Merkel noch vor dem offiziellen Gipfelauftakt den gastgebenden argentinischen Staatschef Mauricio Macri trifft.

WHO nimmt in diesem Jahr ebenfalls am G20-Gipfel teil

Neben den "klassischen Themen" Wirtschaft, Handel, Finanzen und Klima will Deutschland in Buenos Aires vor allem die Themen Gesundheit und Frauenrechte nach vorn bringen, wie es in Regierungskreisen hieß. Ebenfalls auf der G20-Agenda "halten" wolle die Bundesregierung den "G20 Compact with Africa", mit dem die Rahmenbedingungen für privatwirtschaftliche Investitionen in Afrika verbessert werden sollen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) nimmt in diesem Jahr ebenfalls am G20-Gipfel teil.

Autozölle spielten bei dem Gipfel "keine direkte Rolle", hieß es weiter in Berlin. Ziel sei ein "Bekenntnis zur Handelspolitik" und gegen Protektionismus. "Die Orientierung der Staatengemeinschaft auf einen effektiven Multilateralismus" sei sowohl in wirtschaftlicher und als auch außenpolitischer Hinsicht von großer Bedeutung - insbesondere mit Blick auf die bevorstehende nichtständige Mitgliedschaft Deutschlands im UN-Sicherheitsrat ab kommendem Jahr.

Insbesondere Trump hat sich immer wieder gegen Multilateralismus ausgesprochen. Zuletzt machte er dies besonders deutlich bei seiner Rede bei der UN-Generaldebatte im September.

Daneben gibt es weitere Konfliktthemen mit Washington: Im Oktober hatte der US-Präsident angekündigt, sein Land werde sich aus dem mit Russland 1987 geschlossenen INF-Vertrag zur Abschaffung von atomwaffenfähigen Mittelstreckenraketen zurückziehen. Russland habe das Abkommen verletzt, begründete er die Entscheidung. Moskau weist die Vorwürfe zurück. Die Nato forderte Russland zur Einhaltung des Abkommens auf.

Kurz vor dem Gipfel drohte Trump zudem erneut mit Strafzöllen auf importierte Autos, um die Hersteller im eigenen Land zu schützen. Der EU wirft Trump bei einer Reihe von Produkten unfaire Handelspraktiken vor. Von Autozöllen wäre vor allem die deutsche Autoindustrie stark betroffen.

