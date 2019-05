Bisher reagierte er umsichtig und weitgehend ohne Fehler. Doch jetzt droht Österreichs smarter Bundeskanzler in den Strudel gerissen zu werden, in dem sein Koalitionspartner versunken ist. Am Montag schlägt für Sebastian Kurz die Stunde der Wahrheit. Stimmt die FPÖ beim Misstrauensvotum gegen ihn, steht er im Parlament ohne Mehrheit da. Es wäre der erste Kanzlersturz in der Geschichte Österreichs.

Für Kurz geht es somit um Alles oder Nichts. Eine Zukunft hat der 32-Jährige nur, wenn es ihm gelingt, bei den Neuwahlen im September schockierte FPÖ-Wähler ins Lager der ÖVP zu ziehen und seine Partei zu alter Stärke zurückzuführen. In diesem Fall sieht die Koalitionsarithmetik in Österreich wieder anders aus, die Rechten werden nicht mehr gebraucht. Die Frage ist, ob Kurz bis dahin durchhält. Ob er im Amt bleibt und den Kanzler-Bonus behält, entscheiden ausgerechnet die Abgeordneten der FPÖ. Es ist die späte Quittung für den Versuch, mit solchen Kräften eine Regierung zu bilden.