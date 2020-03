USA vor 17 Stunden

Kann Bernie Sanders Trump schlagen? Am „Super Tuesday“ winkt dem Demokraten der große Durchbruch

Am „Super Tuesday“ stellen die Demokraten die Weichen für den Präsidentschaftswahlkampf. Die Frage, die es zu beantworten gilt: Wer tritt im November gegen Donald Trump an? Und wer kann diesen schlagen? Der linke Demokrat Bernie Sanders geht als Favorit in die Vorwahlen. Und dem amtierenden Präsidenten scheint das zu gefallen.