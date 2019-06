Der derzeitige Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat gut lachen: „Ich habe mit grossem Vergnügen zur Kenntnis genommen, dass es sehr schwer ist, mich zu ersetzen“, witzelte er zum Ende des ersten großen EU-Gipfels nach der Europawahl. Eine Personalentscheidung wird es vorerst nicht geben. Zu vertrackt ist die Personaldebatte um die EU-Spitzenposten.

Verfahrene Situation

Junckers Wahl brauchte vor fünf Jahren drei Gipfelrunden, bevor sich die Staats- und Regierungschefs einigen konnten. Doch die zähe Personaldebatte wirft kein gutes Licht auf die EU. Gerade jetzt nicht. Die EU wird gebraucht, um sich internationalen Herausforderungen zu stellen. Stattdessen wirkt sie wie eine Gemeinschaft, die immer weniger gemeinsam zu haben scheint.

Typisch Brüssel

Denn was sich derzeit in Brüssel abspielt, kennt man ironischerweise aus genau derselben Stadt – allerdings von der belgischen Regierung, die den Rekord für die langwierigste Regierungsbildung in Europa hält.

Belgien spiegelt mit seiner komplizierten Struktur halbselbstständiger Landesteile und einer föderalen Regierung in Brüssel, die immer wieder von ihren Regionen blockiert wird, derzeit recht anschaulich das Problem in der EU wider.

Zu viele Entscheider

Zu viele wollen mitreden bei der Entscheidung, wer an der Spitze der mächtigsten EU-Institution steht – zum einen das Europäische Parlament, zum anderen die 28 Staats- und Regierungschef, die zugleich weitere Spitzenjobs in der Gemeinschaft vergeben müssen: die Präsidenten des Europäischen Rats, des Europaparlaments, der Europäischen Zentralbank und den Posten der EU-Außenbeauftragten. Das alles soll zudem ausgewogen nach Geschlecht, Parteien und europäischen Regionen sein.

Falsche Debatte

Die ohnehin vertrackte Situation wird nicht besser, weil ausgerechnet das Parlament sich selbst nicht festlegen kann, der der neue Chef in der Kommission werden soll. Dabei sollte die Entscheidung gar nicht zur Debatte stehen.

Die europäische Volksvertretung forderte vor der Wahl vollmundig, die erst 2014 eingeführte Regelung der Spitzenkandidatur beizubehalten – um den Urnengang volksnäher zu machen und den Menschen vorab zu vermitteln, wer später das Zepter in der Hand hält.

Mangelder Rückhalt

Jetzt scheint davon keine Rede mehr zu sein. Denn obwohl die Europäische Volkspartei (EVP), für die der deutsche CSU-Politiker Manfred Weber ins Rennen ging, die meisten Stimmen erhielt, fehlt dem Bayern nun die Unterstützung im Parlament.

Einige wollen lieber den niederländischen Sozialdemokraten Frans Timmermans, andere fordern, dass die Dänin Magrethe Vestager die Leitung in der EU-Behörde übernehmen solle.

Deutsch-französische Uneinigkeit

Bezeichnend ist bei dieser Personaldebatte auch, dass sich nicht einmal Angela Merkel und der französische Präsident Emmanuel Macron einig sind. Das deutsch-französische Tandem fährt in verschiedene Richtungen. Sie will Weber an die Spitze der Kommission bringen, er will das verhindern. Damit steht Macron nicht alleine.

Denn Weber war zwar Fraktionschef der EVP im Parlament, hat aber nie einen nationalen Ministerposten oder ein EU-Spitzenamt bekleidet. Anders als Timmermans und Vestager: Er ist die rechte Hand Junckers, der sich um die Rechtsstaatlichkeit in Osteuropa bemüht und was ihn dort als potenziellen Kommissionschef unmöglich macht, sie die harte Wettbewerbskommissarin, die Google und Facebook in die Schranken weist.

Politischer Opportunismus

Weber wird zudem nachgesagt, sein Fähnchen nach dem Wind zu hängen, bisweilen ein Opportunist zu sein. Zuletzt wurde das in der Krise mit dem ungarischen Regierungschef Viktor Orbán deutlich, dessen Fidez-Partei ebenfalls der EVP angehörte, aber nichtsdestotrotz gegen Juncker keilte und glatte Lügen in seinem Land über die EU verbreitete. Weber wollte einen weiteren Bruch mit dem Osten vermeiden. Dabei ist der Riss längst vorhanden, seine Vertiefung kaum mit falscher Milde zu kitten.

EU macht sich unglaubwürdig

Verständnis für das Gezerre dürfen die Staats- und Regierungschefs von den EU-Bürgern kaum erwarten.

Wenn Weber weder im Parlament noch in der Runde der Staatenlenker Rückhalt hat, darf man sich fragen, warum er überhaupt als Spitzenkandidat aufgestellt wurde – ebenso wie die anderen Kandidaten, die nun offenbar niemand mehr in Betracht zieht. Denn schon bei der Kandidatur haben die Staats- und Regierungschefs über die Abstimmungen in den Parteienfamilien Einfluss.

Schlechter Eindruck

Stattdessen stärkt die Uneinigkeit um die Neubesetzung der EU-Spitze das Trugbild einer EU, die zu einem komplizierten Bürokratiemonster mutiert ist, ohne etwas zu Wege zu bringen. Dabei hat die Gemeinschaft viel erreicht und Europa zu jenem Wohlstand und Frieden geführt, von dem wir heute alle profitieren.

Doch sie darf sich nicht auf diesen Lorbeeren ausruhen: Sie muss die Herausforderungen der Zukunft anpacken. Machtspielchen dürfen dabei nicht im Vordergrund stehen.