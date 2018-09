von Nils Köhler, zzt. Karlsruhe

Neun mutmaßliche Mafia-Mitglieder aus dem Schwarzwald stehen vor Gericht, und der Aufwand ist gigantisch: Ein Großaufgebot an Polizei schützt Staatsanwälte, Richter, Zeugen und natürlich die Angeklagten. Zwei hochgerüstete Gerichtsgebäude tun ein Übriges.

Längst sind die Wege des organisierten Verbrechens schwieriger aufzuspüren als in den 70er-Jahren, als Filme wie „Der Pate“ das Milieu romantisierten. Die Politik in Deutschland und Europa hat das inzwischen verstanden und mit Gesetzen reagiert, die den Ermittlern helfen sollen. Und doch werden die Strafverfolgungsbehörden noch deutlich besser ausgestattet werden müssen, um auch künftig mit dem Verbrechen Schritt halten zu können. Es geht um Personal, Technik und die Möglichkeit, an die richtigen Informationen zu kommen. Der immense Aufwand dient auch dazu, ein faires Verfahren zu garantieren. Auch das muss ein Rechtsstaat leisten – so sehr er auch an immer mehr Fronten herausgefordert wird.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein