Meinung vor 2 Stunden

Jan Böhmermann will Andrea Nahles nachfolgen? Wir haben schon Lustigeres gehört vom Satire-Künstler

Der Satiriker Jan Böhmermann mischt sich in die Suche nach einem neuen SPD-Chef ein – und kündigt an, selbst kandidieren zu wollen. Das ist nicht lustig – bessere Gags boten sich wohl gerade nicht an. Leider hat die SPD auch sonst nichts zu lachen.