Rom vor 10 Stunden

Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte formell zurückgetreten – Präsident Mattarella setzt Gespräche für neue Regierung für Mittwoch an

Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte ist am Freitagabend formell zurückgetreten. Er reichte nach Regierungsangaben seinen bereits am Nachmittag in einer Rede vor dem Senat angekündigten Rücktritt bei Staatschef Sergio Mattarella ein.