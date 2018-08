Italien ist der traurige Protagonist dieses Sommers. In einer Schlucht in Kalabrien wurden am Montag zehn Wanderer Opfer eines unerwartet starken Regenfalls. Eine Woche zuvor starben 43 Menschen beim Einsturz einer Autobahnbrücke in Genua. Seit bald drei Monaten ist eine neue Regierung im Amt, die vor allem durch schockierende Auftritte besticht. Sie weist Migranten, die über das Mittelmeer flüchten, in den Häfen ab. Nach dem Einsturz der Autobahnbrücke surft die Regierung auf einer Welle der Empörung.

Verantwortung für viele Missstände wird kollektiv abgeschoben

Bevor die Unglücksursache festgestellt ist, hat die Regierungskoalition die Schuldigen bereits in der Investoren-Familie Benetton ausgemacht, die die Aktienmehrheit an der Autobahn-Betreibergesellschaft hält. Innenminister Matteo Salvini, der maßgeblich die ultraharte Asylpolitik verantwortet, gab sich als Lippenleser der Massen, als er die Sparpolitik der EU für den Brückeneinsturz mitverantwortlich machte. Je unbeliebter und ungreifbarer die mutmaßlichen Verantwortlichen sind, desto schneller werden sie in Italien zu Schuldigen abgestempelt.

Nicht nur Flüchtlinge sollen mit immer radikaleren Methoden abgewehrt werden. Auch die Verantwortung für viele Missstände wird kollektiv abgeschoben. Die Regierung verstärkt einen Effekt, der im Kleinen längst etabliert ist. Im Fall der Wanderer in Kalabrien wurden schon am Tag nach dem Unglück die mangelnde Umsicht der Behörden beklagt. Von der Eigenverantwortung der Abenteurer ist keine Rede.

Im Fall der eingestürzten Autobahnbrücke nutzt die erst seit drei Monaten amtierende italienische Regierung ihren Newcomer-Status skrupellos aus. Voreilig zeigt sie mit dem Finger auf die vermeintlich Schuldigen. Auf Dauer ist diese unverantwortliche Haltung nicht möglich. Das sind die Zukunftsaussichten für Populisten, die Kapital aus den Versäumnissen der Vergangenheit schlagen wollen. Die italienische Regierung befindet sich in den Flitterwochen mit ihren Wählern. Man muss kein Hellseher sein, um das Ende der Romanze vorauszusehen.

In Italien sind die Folgen dieser Kurzsichtigkeit gut zu beobachten. Schuld sind immer die anderen. Das gilt auch für die italienischen Staatsfinanzen. Das Land ächzt unter einem Schuldenberg von 2300 Billionen Euro. Verantwortlich für die finanzielle Not der Staatskassen wrd die EU gemacht, obwohl etliche Regierungen mit horrender Verschuldung ihr Land und den Kontinent sehenden Auges ins Dilemma manövrierten.

Im Zuge der türkischen Währungskrise ist auch wieder von Italien als finanzielle Achillesferse der Euro-Zone die Rede. Dem uns bestimmenden, auf ununterbrochenem Wachstum basierenden Wirtschaftsmodell wird in Italien seine selbstmörderischen Aspekte im Spiegel vorgehalten. Es ist zu einfach, auf die unverantwortlichen Südländer zu zeigen, die angeblich auf Pump leben. Dass die Verantwortung über Landesgrenzen hinaus geht, zeigt schon die Tatsache, dass ein Kollaps der italienischen Staatsfinanzen europaweite Folgen hätte. Wir sitzen im selben Boot, klagen uns aber gegenseitig an.

Die Finanzpolitik gibt keine glaubwürdigen Antworten auf die Misere. Fast hat man den Eindruck, nur der Zusammenbruch könnte heilende Wirkung entfalten. Andernfalls scheint der Druck zur Veränderung zu gering. Das zeigt Genua. Ist es wirklich mit einem Investitionsplan für die Infrastruktur und stärkerer Sicherheitsmaßnahmen getan? Dabei gibt es auch hier Hinweise darauf, dass die Entwicklung unserer Gesellschaft in einer Sackgasse steckt. Diskutiert wird über Umgehungsstraßen, kaum darüber, wie der Verkehr verringert werden kann.

Das Dogma des unendlichen Wachstums liegt vielen Problemen zugrunde, in Italien drängen sie gerade an die Oberfläche. In der Angst vor der Migration liegt die Sorge begründet, vom Wohlstand abgeben zu müssen. Das zeigt, dass wir verlernt haben, Alternativen zum Konzept des fortwährenden Wachstums überhaupt zu denken.

