Pro: Die kalte Schulter hilft nicht

von Susanne Güsten, Istanbul

Recep Tayyip Erdogan ist kein einfacher Gast. Aber wenn Angela Merkel nur mit durch und durch demokratischen Staatsgästen zusammenkommen sollte, hätte die Kanzlerin auf der Welt nur wenige Gesprächspartner. Niemand würde von Merkel im Ernst verlangen, Wladimir Putin, Xi Jinping oder Donald Trump die Tür vor der Nase zuzuschlagen.

Wie bei den Beziehungen zu Russland, China oder den USA gibt es auch im Verhältnis der Bundesrepublik zur Türkei viele Probleme. Das ist aber kein Grund, Gespräche zu verweigern. Gerade wenn es viele Differenzen gibt, gibt es auch viel zu besprechen.

Die Regierungen müssen im Austausch bleiben

Zudem ist die Türkei nicht irgendein Land am Rand von Europa. Die starken Verflechtungen zwischen Deutschland und der Türkei – vier Millionen Menschen mit türkischen Wurzeln in der Bundesrepublik, drei Millionen deutsche Urlauber und 7000 deutsche Unternehmen in der Türkei – zwingen die Regierungen geradezu, im Austausch zu bleiben.

Die geografische Lage der Türkei ist ein weiteres Argument für enge Kontakte, ob es nun um Energiepolitik, die diversen Krisen in Nahost oder um Flüchtlinge geht.

Gesprächen aus dem Weg zu gehen, führt nicht weiter

Angesichts von Erdogans autokratischen Tendenzen die Nase zu rümpfen und einem Gespräch aus dem Weg zu gehen, führt nicht weiter. Auch Menschenrechtler und Oppositionelle in der Türkei sind für deutsch-türkische Gespräche – vorausgesetzt, dass dabei die demokratischen Rückschritte in Ankara zur Sprache kommen und Verbesserungen verlangt werden.

Die Wirtschaftskrise in der Türkei gibt Merkel die Chance, auf Erdogan einzuwirken. In einem Moment, in dem die Türkei auf deutschen Beistand, möglicherweise auch auf Geld aus Berlin hofft, kann die Bundesregierung einige Bedingungen für eine Normalisierung der Beziehungen nennen.

Keine Wunder erwarten

Das geht nur, wenn die Kanzlerin und ihre Minister mit Erdogan und den türkischen Regierungsmitgliedern reden. Ausgerechnet jetzt das Gespräch zu verweigern, wäre kontraproduktiv.

Wunder sollten von dem Staatsbesuch jedoch nicht erwartet werden. Erdogan will seine Macht erhalten und wird sich nicht auf substanzielle politische Reformen einlassen. Allerhöchstens in Einzelfällen inhaftierter Bürgerrechtler oder Bundesbürger könnte es Fortschritte geben. Muss man Erdogan dafür den roten Teppich ausrollen? Wenn es nötig ist, ja.

Contra: Wir geben das falsche Signal

Von Dieter Löffler

Mehr als 160 Journalisten sitzen in der Türkei unter fadenscheinigen Vorwürfen im Gefängnis, darunter sechs aus Deutschland. Über ihr Schicksal sollte man die übrigen Gefangenen nicht vergessen – Richter, Staatsanwälte, Menschenrechtler, Oppositionelle.

Mindestens 200.000 Häftlinge sind es insgesamt. Weil der Platz in den Zellen nicht mehr ausreicht, lässt Präsident Erdogan weitere Gefängnisse bauen. Unter seiner Herrschaft ist die Türkei zum Kerker geworden.

Trotzdem ehrt die Bundesregierung einen solchen Machthaber mit einem offiziellen Staatsempfang – inklusive Wachbataillon und Staatsbankett beim Bundespräsidenten.

Die Bundesregierung ist zu nachgiebig

Man kann dem aus dem Iran stammenden FDP-Abgeordneten Bijan Djir-Sarai nur Recht geben, der die Einladung ins Schloss Bellevue ausgeschlagen hat: Wie soll ein demokratischer Politiker mit jemandem dinieren, während deutsche Staatsangehörige in türkischen Gefängnissen sitzen und Ankara sich immer weiter von demokratischen Werten und Menschenrechten entfernt?

Das große Willkommensprogramm für den türkischen Präsidenten zeigt, dass die Bundesregierung immer noch zu nachgiebig mit diesem Gesprächspartner umgeht. Erdogan braucht Deutschland in vielen Fragen, besonders jetzt, da ihm US-Präsident Trump wegen eines inhaftierten US-Pastors die Daumenschrauben anlegt. Aber er gibt nichts zurück.

Erdogan zeigt keine Einsicht

Für seine Ausfälle, Beleidigungen und Einmischungen hat er sich nie entschuldigt. Seine Religionsbehörde Ditib fungiert als verlängerter Arm Ankaras, verherrlicht den Krieg in Syrien und bespitzelt Abweichler in den Moscheegemeinden. Auch hier: null Einsicht. Kurden und andere Oppositionelle werden auf deutschem Boden bedroht und unter Druck gesetzt. Bewusst trägt Erdogan die Konflikte seiner Heimat nach Europa und wiegelt die türkischstämmige Diaspora in Deutschland gegeneinander auf.

Keine Frage, die Bundesregierung muss auch mit Autokraten, Despoten und Diktatoren reden. Kraftproben, wie Donald Trump sie derzeit vorexerziert, gehen nur zu Lasten der Menschen – in beiden Ländern. Es gibt jedoch keinen Grund, diesen Gast wie den Repräsentanten eines eng befreundeten Staates willkommen zu heißen. Erdogan hat das selbst so entschieden und zu verantworten. Es wäre Zeit, ihn die Konsequenzen spüren zu lassen.

