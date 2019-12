von Dorothee Neururer

Herr Hermann, Ende Oktober bei den Nationalratswahlen schwappte die grüne Welle über die Schweiz. Wurden Sie von Ihrer eigenen Prognose überrascht?

Überrascht hat mich, dass die Grünen über sechs Prozent gewonnen haben, denn das passiert in der Schweiz eigentlich nicht. Dieses Ausmaß zeigt, dass auch die Schweizer Politik fluider geworden ist. Das Schweizer Stabilitätsideal, das immer noch fest in den Köpfen verankert ist und sich im Begriff der Zauberformel spiegelt, erodiert.

Sie haben es für möglich gehalten, dass die Gewinne der Grünen sogar die Zusammensetzung der Schweizer Regierung beeinflussen könnten. Das wäre für die Schweiz ein Spezialfall, da sie seit 1959 eine stabile Regierungszusammensetzung kennt.

Das Wahlergebnis spiegelt sich auf der Regierungsebene nicht wider. Dass es dann zumindest Druck gibt, ist klar. Und man spürt, dass es in der Mittepartei CVP (Christlichdemokratische Volkspartei) brodelt. Verhilft sie den Grünen zu einem Sitzgewinn auf Kosten der FDP, wäre sie mit ihrem einen Sitz im Bundesrat plötzlich wieder gleichgestellt mit ihrer alten freisinnigen Rivalin. Mehr noch, die CVP könnte wieder Mehrheitsmacherin zwischen links und rechts spielen. Es ist allerdings gut möglich, dass ihr der Mut dazu letztlich fehlt.

Die sogenannte Zauberformel regelt die parteimäßige Zusammensetzung des Bundesrates. Sie gilt als Garant für eine stabile Regierung, unabhängig von Wahlen und politischen Strömungen. Jetzt wird über sie debattiert. Ist die Schweizer Politik mit der neuen Situation überfordert?

Nach der Errichtung der Zauberformel 1959 waren die Verhältnisse über drei Jahrzehnte enorm stabil, und in den Köpfen hat sich festgesetzt, dass es bei einer Wahl nur um ein paar Sitzveränderungen im Parlament geht, der Bundesrat damit aber nichts zu tun habe. Ende der Neunziger kam es dann zum Aufstieg der SVP. Das hatte 2003 erstmals eine Umverteilung der Sitze im Bundesrat zur Folge, die bis heute besteht, also wieder eine stabile Phase von 16 Jahren. In den Köpfen ist noch nicht so richtig angekommen, dass eine Wahl dazu da ist, zu wählen und dass sie einen Einfluss nicht nur auf das Parlament, sondern auch die Regierung haben sollte.

Der SVP-Politiker Christoph Blocher hat nach der Wahl gesagt, das negative Abschneiden der SVP (minus 3,8 Prozent) sei keine Katastrophe, man sei beim Status quo von 2011 und immer noch stärkste Partei. Er scheint recht unbeeindruckt. Ist das tatsächlich so?

Nein, das ist nicht so. Die SVP konnte bis dahin viel mehr Einfluss entfalten, als ihr gemäß Wähleranteil eigentlich zustand, weil die anderen sie fürchteten und sie deshalb den politischen Diskurs dominieren konnte. Damit hatte sie erreicht, dass die Regierung lange so mutlos war und sich die FDP lange in ihrer Geiselhaft sah.Neu ist meiner Meinung nach, dass man die SVP nicht mehr so ganz ernst nimmt. Sie ist nun einfach auch eine Partei unter den anderen. Sie hat jetzt nach einem Zwischenhoch 2015 bereits wieder verloren, gerade, weil die Ausländerthematik erstmals nicht mehr so dominiert. Ihre psychologische Macht erodiert und der Einfluss auf die anderen nimmt ab.

Die SVP hat bei den Wahlen bewusst nicht auf die Klimathematik gesetzt. Was macht sie jetzt? Wird sie das Thema künftig doch noch aufgreifen, weil es

en vogue ist?

Ich denke, die SVP wird weiter auf Opposition setzen. Da die Themen der Stunde Klimawandel, Nachhaltigkeit und Gender von links bis hin zur FDP aufgenommen werden, entsteht für die SVP eine Lücke, weil sie als einzige Partei gegen diesen Zeitgeist setzt. Unendlich weit wird das nicht tragen, aber es hilft, den aktuellen Bedeutungsverlust der Zuwanderungsthematik aufzufangen.