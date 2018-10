Herr Bärfuss, die Schweiz will das Rahmenabkommen mit der EU ändern. Unter anderem soll es hohe Auflagen für Unternehmen aus der europäischen Nachbarschaft geben, die Aufträge in der Schweiz annehmen wollen. Wie muss man das interpretieren?

Um das zu verstehen, muss man ins Jahr 2014 zurückblicken. Damals haben die Schweizer Bürger die Volksinitiative „Gegen Masseneinwanderung“ angenommen. Anschließend merkte man, dass diese Initiative in einem unauflösbaren Widerspruch zu den bilateralen Verträgen und zum Prinzip der Personenfreizügigkeit steht. Dieses Problem hat den Schweizer Politikbetrieb über Jahre in Beschlag genommen. Schließlich hat sich das Parlament einen Kniff ausgedacht und ein Gesetz erlassen, das pro forma dem Initiativtext genügt, de facto aber keine Ausländer diskriminiert.

Und das ist mit den bilateralen Verträgen kompatibel?

Ja, bis heute jedenfalls. Dieses Gesetz ist ein fragwürdiges Konstrukt. Aber man wollte die bilateralen Verträge auf keinen Fall kündigen. Sie haben der Schweiz wirtschaftlichen Erfolg gebracht. Die Freizügigkeit ist die Grundlage unseres Wirtschaftsaufschwungs der letzten 15 Jahre. Das ist auch Common Sense in unserem Land, ich kenne kaum jemanden, der das bestreitet.

Weshalb wurde dann die Masseneinwanderungsinitative überhaupt angenommen?

Eine Studie hat die Gründe ermittelt. Der mit Abstand wichtigste lautete: Fremdenfeindlichkeit. Doch es gibt noch andere Faktoren. Zum Beispiel gab es vorher eine Abstimmung, die den Zorn der Bergkantone provoziert hat. Das positive Ergebnis für die Masseneinwanderungsinitiative war also auch eine Retourkutsche.

Jetzt gibt es aber diese Forderungen an die EU...

Ja, das Rahmenabkommen mit der EU geistert seit langer Zeit wie ein Gespenst durch die öffentliche Debatte. Wir wussten, dass es bei diesen Verhandlungen um so heikle Punkte wie zum Beispiel die Frage der Gerichtsbarkeit gehen wird.

Warum ist das so heikel?

Der Begriff der fremden Richter wurde in den Neunzigerjahren des letzten Jahrhunderts von den Rechtspopulisten in die politische Diskussion eingeführt. Sie berufen sich damit auf jenen Landfriedensvertrag aus dem 13. Jahrhundert, der in der Mythologie der Schweiz als Gründungsurkunde verehrt wird. Für die Rechte war dieser Begriff ein Erfolg. Er dient ihnen immer dann als Hammer, wenn es um internationale Verträge geht, die eine internationale Gerichtsbarkeit vorsehen. Wer dies befürwortet, ist in ihren Augen ein Landesverräter. Ein weiteres Problem ist, dass ausgerechnet im Wirtschafts- und im Außenministerium zwei Bundesräte sitzen, die leider nicht auf der Höhe ihrer Materie sind.

Wie äußert sich das?

Die Schweizer Stimmbürger haben den bilateralen Verträgen ab dem Jahr 2000 nur deshalb zugestimmt, weil die Gewerkschaften damals durch sogenannte „flankierende Maßnahmen“ den Lohnschutz sichern konnten. Das ist ein Verfahren, mit dem gewährleistet wird, dass es in der Schweiz kein Lohndumping gibt. Es wird kontrolliert, dass auch Unternehmen aus dem Ausland den hierzulande geltenden Mindestlohn zahlen. Dieser Lohnschutz war entscheidend für die Zustimmung – und auch für den praktischen Erfolg der bilateralen Verträge. Zwei Bundesräte haben diese flankierenden Maßnahmen jetzt zur Disposition gestellt. Die Gewerkschaften haben mit dem Boykott der Gespräche reagiert.

Damit nähern sie sich aber doch auch den Rechtspopulisten an?

Ja. Die gewerkschaftliche Linke findet sich im selben Boot wie die nationalistische Rechte. Und das übrigens nicht zum ersten Mal. Die epochale Abstimmung über den Beitritt zum europäischen Wirtschaftsraum ging 1992 nur deshalb verloren, weil einige Linke und Grüne zusammen mit den Rechtspopulisten stimmten. Deshalb kommen alte Ängste hoch: Da bildet sich gerade eine neue Koalition. Der Gewerkschaftsbund befindet sich in einem Argumentationsnotstand. Jetzt steht Lohnschutz gegen europäische Integration. Der Grund für das Problem liegt darin, dass wir nicht Mitglied der Europäischen Union sind. Wären wir es, könnte die Schweiz diese Fragen innereuropäisch aushandeln.

Sie sagen, dass die Vorteile der Personenfreizügigkeit zum Common Sense zählen. Wäre vor diesem Hintergrund denn denkbar, dass sich trotz der aktuellen Situation in der Schweiz eine Mehrheit für einen EU-Beitritt fände?

Warten Sie ab, was passiert, wenn sich das Schweizer Bruttoinlandsprodukt für einige Quartale negativ entwickelt: Dann werden wir schnell Mitglied der EU! Wir haben es oft erlebt, dass die Ideologien in der Schweiz nur so lange Bestand haben, bis die Widersprüche zu groß werden und unsere wirtschaftlichen Interessen in Gefahr sind.

Zum Beispiel?

Der leuchtende Beweis ist das Bankgeheimnis. Es galt über Jahrzehnte als absolut unverhandelbar. Dann machten die USA Druck und plötzlich genügte ein einziges Wochenende, und danach war das Bankgeheimnis Geschichte. Man musste einfach eingestehen: Wenn wir nicht einlenken, hat unsere Großbank UBS in den USA eine Klage am Hals, die ihre Existenz gefährdet.

Kommt der Impuls für Veränderungen in der Schweiz immer von außen?

Das ist ganz offensichtlich so.

Was sagt das über den Zustand dieses Landes aus?

Dass ein Kleinstaat zum Opportunismus verdammt ist. Wir haben keine ausreichende Hebelwirkung, um in Europa oder gar in der Welt etwas erzwingen zu können. Das steht schon in der Mediationsverfassung von Napoleon: Die Schweiz muss sich den Großmächten anpassen. Gleichzeitig sollte sie zusehen, dass sie sich dabei nicht zu sehr auf eine Seite schlägt, weil sonst die andere sich brüskiert fühlen könnte. Das ständige Bemühen, es allen irgendwie recht zu machen, gehört seither zum Wesenskern der Schweiz.

Dabei beruht doch das Selbstverständnis der Schweizer auf ihrer Unabhängigkeit und ihrem Eigensinn!

Gerade weil wir zum Opportunismus verdammt sind, brauchen wir diesen anderen ideologischen Diskurs: die so oft behauptete Eigenständigkeit und unverwechselbare Identität. Das ist natürlich nur Theater. In Wahrheit gibt es kaum ein Land, das sich so oft und so fundamental verändert wie die Schweiz. Und es gibt kaum eine Bevölkerung, die so anpassungsfähig ist wie die Schweizer.

Schweiz Heimatkritik hat in der Schweiz eine lange Dichtertradition Das könnte Sie auch interessieren

Tatsächlich? Woran machen Sie das fest?

Wir haben inzwischen einen Ausländeranteil von rund 30 Prozent. Schauen Sie sich nur mal an, wie international Zürich, Genf und Basel heute sind! Oder die Entkopplung des Frankenkurses vom Euro vor drei Jahren: Das hat zu schwersten Verwerfungen geführt. Kaum war der Frankenkurs freigegeben, stieg er in Sekundenbruchteilen um 20 Prozent. Für die Exportwirtschaft und den Tourismus bedeutete das einen dramatischen Margenverlust. Gerade den schweizerischen Arbeitnehmern wurde eine Rosskur abverlangt. Aber die haben das weitgehend klaglos hingenommen.

Sie selbst haben das „Heiligtum direkte Demokratie“ als überholt kritisiert. Warum?

Es ist überholt, weil die Volksinitiative für die Verfassungsgeber nur das Mittel der letzten Wahl war. In den hundert Jahren zwischen 1893 und 1990 gab es zehn angenommene Volksinitiativen. Seit 1990 sind es schon zwölf. Früher diente die Volksinitiative vor allem dazu, eine Sachfrage in den politischen Diskurs zu bringen. Mittlerweile aber hat sie sich zum wichtigsten Instrument der Parteipolitik entwickelt. Sie heißen zwar immer noch Volksinitiativen, in Wahrheit aber sind es längst die Parteien, die sie lancieren. Regierungsparteien lancieren Volksinitiativen: Das ist doch absurd! Warum beschließen sie im Bundesrat nicht einfach selbst die Gesetze, die sie für richtig halten?

Wie konnte es dazu kommen?

Das Quorum für eine solche Initiative liegt immer noch bei hunderttausend Unterschriften. Eine solche Zahl hat im Jahr 2018 mit acht Millionen Schweizern natürlich eine ganz andere Wirkung als noch im Jahr 1945 mit vier Millionen. Es ist einfach viel zu leicht geworden, eine Volksinitiative zu lancieren.

Was sind die Folgen?

Unsere Politik wird dadurch unberechenbar. Der Ausgang der Abstimmung ist ungewiss und häufig sehr knapp, manchmal sind es Zufallsmehrheiten. Die Idee der direkten Demokratie ist es, die Bürger am politischen Prozess der Sachgeschäfte partizipieren zu lassen – und nicht nur an seiner Repräsentation. Diese Idee ist zu kostbar, als dass man sie der Parteipolitik überlassen darf. Leider hat niemand ein Interesse daran, sie weiterzuentwickeln. Wer traut sich schon, dem Volk zu sagen: Liebe Bürger, wir müssen jetzt mal eure Macht ein bisschen einschränken? Niemand!

Hat sich der Tonfall in der Schweiz geändert? In einer Theaterkritik wurde der Regisseur Volker Lösch unter Verweis auf seine deutsche Nationalität als Brandstifter bezeichnet, weil er in einer Basler Theaterinszenierung den „Volkswillen“ beleidigt habe...

Sehr gut! Das wird eine erfolgreiche Produktion gewesen sein, wenn diese Reflexe bedient werden! Überraschend ist so eine Kritik aber nicht: Die Basler Zeitung gehörte bis vor Kurzem noch dem ehemaligen SVP-Chef Christoph Blocher und ist ideologisch glatt gebürstet.

Wie steht es um die Medienlandschaft?

Es gibt zwei Entwicklungen. Die eine ist die der totalen Marktbeliebigkeit. Da beschränkt sich etwa die Kulturberichterstattung auf „Daumen hoch“ oder „Daumen runter“. Die andere Entwicklung besteht in der Übernahme durch rechtsnationale Kreise: Das ist etwa bei der Neuen Zürcher Zeitung der Fall. Das Schweizer Fernsehen ist durch die Volksinitiative gegen Rundfunk- und Fernsehgebühren zermürbt. Alles in allem besteht die Gefahr einer Berlusconisierung unserer Medien.

Der ehemalige italienische Staatspräsident Silvio Berlusconi war zugleich Medienmogul und hatte deshalb erheblichen Einfluss auf die öffentliche Meinungsbildung. Droht auch dem Schweizer Kulturbetrieb eine Berlusconisierung?

Schweizer Verlage waren unter den ersten Opfern der Entscheidung, den Frankenkurs freizugeben. Wir haben in der Schweiz keine Buchpreisbindung, gleichzeitig müssen die Verlage bei Geschäften mit deutschen Kunden ihre Rechnungen in Euro ausstellen. Der Export von Schweizer Büchern ist deshalb sehr schwierig geworden. Und das macht sich bei den Verlagsprogrammen bemerkbar, die sehr ausgedünnt sind.

Und wie sieht es an den Theatern aus? Gibt es dort zum Beispiel Einflussnahmen von rechter Seite?

Einige Schweizer Bühnen werden von deutschen Intendanten geleitet: Die Theaterszene ist durchmischt. Eine Tendenz der Nationalisierung kann man zum Glück nicht beobachten. Unsere Gesellschaft ist leider im Diskurs nicht sehr begabt. Die Schweiz ist klein, man kennt sich. Meinungsverschiedenheiten nimmt man hier sehr schnell persönlich. Dazu kommt der beschriebene Strukturwandel in den Medien, der die Meinungsvielfalt nicht gerade fördert.

Meinung Zum Schweizer Nationalfeiertag: Die Schweizer tun Konstanz gut! von Jörg-Peter Rau Das könnte Sie auch interessieren

Trotzdem hat es schon immer Schweizer Autoren gegeben, die ihr Land kritisieren und damit weit über dessen Grenzen hinaus Wirkung entfalteten: von Max Frisch und Friedrich Dürrenmatt bis zu Ihnen und Peter Stamm. Woran liegt diese hohe Wertschätzung für Schweizer Schriftsteller in Deutschland?

Zu Zeiten von Frisch und Dürrenmatt galt eine Stimme aus der Schweiz in Deutschland noch als eine Stimme aus der Fremde. Diese Autoren hatten sich im Krieg nicht schuldig gemacht, das war ein wesentlicher Grund für ihren Erfolg.

Und heute?

Die Themen, die Sie heute in Deutschland diskutieren – AfD und Pegida –, die kennen wir Schweizer schon seit 25 Jahren. Wir wissen, wie es ist, mit dem Rechtspopulismus zu leben. Wenn ich im Ausland unterwegs bin, dann merke ich, dass diese Erfahrung auf großes Interesse stößt. Ein weiterer Grund für den Erfolg unserer Literatur könnte darin bestehen, dass der Schweizer Schriftsteller im deutschen Sprachraum immer noch als eine Art Sonderling gilt. Und abgesehen davon: Man schreibt hier ziemlich gute Literatur.

Fragen: Johannes Bruggaier

Der Schweizer Schriftsteller und Dramaturg Lukas Bärfuss | Bild: Paula Ribas/dpa

Zur Person Lukas Bärfuss, 46, zählt zu den bedeutendsten Vertretern der Schweizer Gegenwartsliteratur. Bekannt wurde er vor allem als Dramatiker: Sein Stück "Die sexuellen Neurosen unserer Eltern" wurde bis 2005 in zwölf Sprachen übersetzt. Weitere Werke wurden in allen großen Theatern des deutschsprachigen Raums aufgeführt. In seinem ersten Roman, "Hundert Tage" (2008) befasste er sich mit dem Völkermord in Ruanda und der Rolle der Entwicklungshilfe. Mit seinem zweiten Roman "Koala" (2014) verarbeitete er den Selbstmord seines Bruders. 2015 erregte er mit einem Gastbeitrag für die FAZ Aufsehen: Sein Essay "Die Schweiz ist des Wahnsinns" war eine Abrechnung mit den politischen, ökonomischen und kulturellen Entwicklungen in seinem Heimatland. Zuletzt übte er scharfe Kritik am Schweizer Literaturpreis, den er selbst 2014 gewonnen hat. (brg)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein