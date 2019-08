Bundesinnenminister Horst Seehofer will die Grenzkontrollen an den Grenzen zur Schweiz ausweiten. „Ich werde alles in die Wege leiten, um intelligente Kontrollen an der Grenze vorzunehmen.“ Bis September will er ein entsprechendes Konzept vorlegen. Seehofer verweist auf die Zahl der illegalen Einreisen von knapp 43.000 im vergangenen Jahr. Dies sind allerdings die bundesweiten Zahlen. In Baden-Württemberg sind die Zahlen deutlich geringer.

Dennoch legt Seehofer die bundesweiten Zahlen zugrunde, um seine Forderung nach einer „erweiterten Schleierfahndung und anlassbezogenen, zeitlich befristeten Kontrollen auch unmittelbar an der Grenze – auch an der Grenze zur Schweiz" zu stützen.

Schleierfahndungen schon jetzt möglich

Tatsächlich hat die Bundespolizei schon jetzt die Möglichkeit, Schleierfahndungen im Grenzbereich zu machen, die Bundespolizei Konstanz führt eine gemeinsame Einsatzgruppe mit dem Schweizer Grenzschutz.

So reagieren Abgeordnete aus der Region

Der FDP-Politiker Benjamin Strasser kritisiert die Forderung von Seehofer scharf. Dieser versuche, „politisches Kapital aus der Tat zu schlagen. Das ist nicht nur moralisch fragwürdig, sondern auch politisch völlig falsch“, sagt Strasser. Er unterstellte dem Bundesinnenminister: „Was Seehofer eigentlich will, ist die abgeriegelte Grenze. Die Sicherheitslage an der Grenze zur Schweiz ergibt dafür aber in keiner Weise einen Bedarf.“

Schengener Informationssystem wird zu wenig genutzt

Tatsächlich hatte die Schweizer Kantonspolizei den Mann nach Bedrohungen einer Nachbarin mit Worten und einem Messer nur landesintern zur Fahndung ausgeschrieben, nicht aber europaweit. Das Schengener Informationssystem (SIS) ist eine Datenbank, die von beteiligten Ländern, also auch Deutschland und der Schweiz genutzt werden kann: Darin können Personen zur Fahndung ausgeschrieben werden.

Das System wird von den Ländern allerdings unterschiedlich intensiv genutzt. Deshalb forderte nun unter anderem die Deutsche Polizeigewerkschaft eine Verbesserung bei der Vernetzung der europäischen Polizeidatenbanken und der Fahndungspraxis im Schengenraum.

Permanente Grenzkontrollen?

Bundestagsabgeordneter Andreas Jung (CDU), Vorsitzender der Landesgruppe Baden-Württemberg, hält den Vorstoß auch nach Gesprächen mit Innenminister Thomas Strobl (CDU) nicht für etwas zwingend Neues. Die Intensivierung der Schleierfahndungen sei schon länger geplant, sagt er dem SÜDKURIER. Dazu stünden Bundes- und Landespolizei in intensiven Gesprächen. „Ich hab das bisher nicht so verstanden, dass permanente Grenzkontrollen wieder eingeführt werden sollen“, sagte er weiter.

Im konkreten Fall sei ohnehin jemand gesucht worden, der nicht im Schengener Informationssystem eingetragen war, weil die Tatvorwürfe in der Schweiz kein entsprechendes Gewicht hatten. „Diese Frage muss man stellen, ob man solche Leute nicht generell zur Fahndung ausschreibt“, gab er zu bedenken.

Neben verschärften Grenzkontrollen will Seehofer auch die Sicherheit an Bahnhöfen erhöhen. Er nannte Schleusen oder Sperren an Bahnsteigen, im Herbst soll ein Gespräch mit seinem Parteikollegen und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) dazu stattfinden. Die Kosten für die Maßnahmen könnten seinen Angaben zufolge in die Milliarden gehen: „Über die Jahre werden wir mit einem Millionenbetrag nicht auskommen“, sagte Seehofer.