Die Entscheidung der Landesgruppe Baden-Württemberg fiel eindeutig aus. Bei einer Probeabstimmung am Montagabend sprachen sich 30 Abgeordnete dafür aus, dass ihr Vorsitzender Andreas Jung, seit 2005 direkt gewählter Abgeordneter des Wahlkreises Konstanz, als Nachfolger von Ralph Brinkhaus neuer stellvertretender Fraktionschef für die Bereiche Finanzen, Haushalt und Kommunalpolitik werden soll.

Drei Abgeordnete stimmten gegen Jung, zwei enthielten sich. Und obwohl der ausgewiesene Umwelt-, Klima- und Europapolitiker bislang nicht als Experte für Haushalt und Finanzen aufgefallen war, konnte sich der 43-Jährige prominenter Unterstützung sicher sein. Hinter ihm standen nicht nur die Bundeskanzlerin und die Fraktionsführung, sondern auch alle wichtigen Landesgruppen.

Eindeutige Angelegenheit

Aber auch die Entscheidung der Arbeitsgruppe Finanzen in der Unionsfraktion fiel eindeutig aus. Einmütig nominierte sie bei einer Sitzung am Dienstagmorgen den Finanzexperten Olav Gutting, seit 2002 direkt gewählter Abgeordneter des Wahlkreises Bruchsal-Schwetzingen, als ihren Kandidaten für die Nachfolge von Brinkhaus, nachdem sie sich schon bei einer Klausurtagung in München in der vergangenen Woche für Gutting ausgesprochen hatte.

Auch der 47-Jährige hatte wichtige Fürsprecher, seine Kandidatur unterstützten unter anderem der einflussreiche Parlamentskreis Mittelstand mit dem Hohenloher Abgeordneten Christian von Stetten an der Spitze sowie die eher konservativen Kräfte der Fraktion.

Und schließlich gab es auch noch den Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses, den Haushaltsexperten Axel E. Fischer, seit 1998 direkt gewählter Abgeordneter des Wahlkreises Karlsruhe-Land, der in der vergangenen Woche seine Kandidatur angekündigt hatte, gestern aber zugunsten von Gutting verzichtete.

Es kam wie es kommen musste

So kam es bei der Sitzung der Unionsfraktion am späten Nachmittag, wie es kommen musste. Wie schon bei der Wahl des Fraktionschefs vor genau zwei Wochen gab es zwei Kandidaten um einen Posten, wie vor zwei Wochen stand einem Vertreter des Establishments ein Herausforderer aus den Reihen der Fraktion gegenüber.

Der neue Fraktionschef Ralph Brinkhaus, der selber vor 14 Tagen als krasser Außenseiter gegen Amtsinhaber Volker Kauder angetreten war und diesen aus dem Amt verdrängt hatte, gab sich vor der Abstimmung, an der nur die 200 CDU-Abgeordneten, nicht aber der CSU-Teil der Fraktion teilnahmen, bedeckt und wollte sich öffentlich weder auf Jung noch auf Gutting festlegen.

Eine Empfehlung hätten ihm die Parlamentarier wohl auch ziemlich übel genommen, nachdem sie sich gerade von Empfehlungen der Führungsmannschaft emanzipiert hatten. Man werde das „sehr demokratisch und sehr fair regeln“, sagte er. Gleichwohl wurde nach Information unserer Zeitung in den letzten Tagen von verschiedenen Seiten massiv Druck auf Gutting ausgeübt, seine Kandidatur zurückzuziehen.

Der Aufstand bleibt aus

Am Ende blieb der neuerliche Aufstand der Fraktion aus. Es siegte der haushohe Favorit Andreas Jung, der nicht nur dem liberalen Flügel der Partei angehört, sondern auch bereits seit langem ausdrücklich für einen schwarz-grünen Kurs der Mitte wirbt und als überzeugter Europäer gilt.

135 Abgeordnete gaben ihm ihre Stimme. Der eher konservative Gutting hingegen, der in der Vergangenheit sowohl die Euro-Rettungspolitik wie die Flüchtlingspolitik der Bundeskanzlerin scharf kritisiert hatte, erhielt lediglich 41 Stimmen.

Der Landesgruppenchef zeigte sich zuversichtlich, dass er sich rasch in das neue Feld Haushalt und Finanzen einarbeiten kann. „Als Vorsitzender des Nachhaltigkeitsbeirats des Bundestags habe ich immer wieder betont: Wir dürfen nicht heute auf Kosten von morgen leben“, sagt der Abgeordnete vom Bodensee.

Dabei gehe es auch um solide Finanzen und einen ausgeglichenen Haushalt. Landeschef Thomas Strobl nannte die Wahl Jungs „verdient, logisch und folgerichtig“, der Konstanzer sei ein „anerkannter Fachpolitiker, der als Vorsitzender der Landesgruppe weit über die Grenzen des Südwestens hinaus geschätzt ist“ und in der Bundestagsfraktion respektiert werde.

Was Andreas Jung zu seiner Wahl sagt

Herr Jung, bisher galten in der Union Wahlen zur Fraktionsspitze eher als Formsache. Jetzt war es unerwartet schwierig. Haben Sie damit gerechnet?

Es zeichnete sich schnell ab, dass die Klärung nicht ganz einfach werden sollte, da es mehrere Interessenten gab. Das ist zunächst einmal eher der Normalfall bei einer solchen Aufgabe. Wir hatten dann Wert darauf gelegt, dass wir in der CDU-Landesgruppe das Thema besprechen und einen gemeinsamen Vorschlag machen. Letztlich sind trotzdem zwei Baden-Württemberger angetreten. Das ist sicher etwas ungewöhnlich. Andererseits fällt die Entscheidung in der Fraktion und jeder kann sich dort bewerben.

Manche sehen in den Umständen der Wahl ein Indiz für mangelnde Geschlossenheit in der Union. Wie sehen Sie das?

Wir sind einerseits mitten in einem Erneuerungsprozess, andererseits haben wir schwierige Monate in der Koalition hinter uns. Deshalb werden lebhafte Debatten geführt, auch in der Fraktion. Die Neuwahl des Stellvertreters für Haushalt und Finanzen war insoweit ein Sonderfall, als sich diese Frage unvorhergesehen ein Jahr nach Beginn der Wahlperiode gestellt hat. Es mag also etwas ungewöhnlich gewesen sein, letztlich ist es aber schlicht Ausdruck von Demokratie, wenn es mehrere Kandidaten gibt. Den starken Rückhalt der Landesgruppe habe ich als Vertrauensbeweis empfunden. Meine Bewerbung in der Fraktion habe ich auch als Signal der Baden-Württemberger verstanden, dass wir nun nach vorne schauen, die Reihen schließen und uns konstruktiv in der neuen Aufstellung der Fraktion einbringen.

Wie nehmen Sie auf Ihrem Weg die Abgeordneten mit, die gegen Sie gestimmt haben?

Zu Olav Gutting habe ich seit langem ein persönlich sehr gutes Verhältnis. Unser Wettbewerb um diese Position wird das nicht ändern. Da bleibt nichts zurück. Ich bin sicher, dass wir in der Landesgruppe jetzt den Blick nach vorne richten und mit Geschlossenheit vorangehen.

Fragen: Dieter Löffler

