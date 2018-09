Das Wort Kommunikation wird auch in kirchlichen Verwaltungen mittlerweile groß geschrieben. Es zählt zu den Modeworten, mit denen man alles sagen und nichts meinen kann. Sobald es zur Sache geht, fällt die pompöse Vokabel zusammen. Die Veröffentlichung der Missbrauch-Studie liefert dafür ein Beispiel. Tatsache ist, dass die Studie von den Autoren vorzeitig durchgereicht wurde – warum auch immer. Das ist ein Vertrauensbruch mit Folgen: Die Tatsachen sind damit in der Welt. Auch ungeliebte Fakten sind Fakten.

Der Bischof von Rottenburg reagiert sofort und sagt das Nötige. Aus dem Freiburger Ordinariat dagegen drang tagelang betretenes Schweigen, da Erzbischof Stephan Burger dienstlich in Afrika weilte. Ausland? Das war einmal ein Argument. Nur kommt es im Zeitalter der Kommunikation seltsam matt daher. Am Montag nun die erste Stellungnahme des Erzbischofs, deren Tonfall formell und routiniert wirkt. Wie soll die Aufarbeitung nach diesem zögerlichen Start in die Gänge kommen?

