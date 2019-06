Wer in der Antike nicht mehr weiter wusste, wanderte zum Orakel von Delphi und befragte es. Das Orakel kochte auch nur mit Wasser, deshalb sprach es seinen Rat zurückhaltend und nebulös aus. Man war nach seinem Spruch weiser, aber nicht viel schlauer. Mit Umfragen verhält es sich ähnlich: Auftraggeber und Volk stehen später vor diesem monumentalen Meinungsbild. Am Ende bleibt ein Rätsel: Was sagt uns das?

Nur drei Prozent sind zufrieden mit Merkel & Co.

Da ist die „Studie Umweltbewusstsein in Deutschland„, die vor einigen Tagen vorgestellt wurde. Nur drei Prozent der Befragten stellen der Bundesregierung ein gutes Zeugnis aus und bejahen die Aussage, dass die Bundesminister genug für die Umwelt unternehmen. Die breite Mehrheit (85 Prozent) ist der Ansicht, dass Angela Merkel und ihr Kabinett nichts tun oder zu wenig tun. Und das moderne Orakel raunt weiter: Das Klima steht für die Deutschen ganz oben. Es rangiert vor Sicherheit oder Rente.

Untersuchungen dieser Art bestätigen nur, was die Bürger gerne hören. Sie sind ein Spiegel, der ihre momentane Meinung verstärkt und ihnen die Chance gibt, in der Mehrheit zu schwimmen. Wenn die Regierung tatsächlich Hand anlegen würde für ehrgeizige Klimaziele, würde die Zustimmung rasch kippen. Eine Umweltpolitik, die diesen Namen verdient, wäre ein drastischer Einschnitt ins Fleisch der Wohlstandsgesellschaft, der die meisten angehören. Lebensstil, Mobilität, Freizügigkeit – alles käme auf den Prüfstand. Und: Deutschland stünde mit einer Radikalbegrünung einsam da: Seht her, diese Deutschen schon wieder!

Bio-Produkte reichen nicht

Es ist einfach, in einer Telefonumfrage für alles Ökologische zu plädieren. Wenn auch bei Aldi die Bio-Produkte auf Paletten stehen, ist das wohl die neue Normalität. Dieses weit verbreitete Gefühl spiegelt auch das Wahlverhalten wider: Zugewinne für die Grünen, die dann bald für gute Luft sorgen. Und gesenkte Daumen für SPD und CDU, die nach breiter Meinung auch ihrer langjährigen Wähler die Hände in den Schoß legten. Die Parteien sollen es richten, sie besetzen die Spitzenpositionen des Staates.

Durch die Hintertür kommt hier der alte Fürsorge-Staat ins Spiel. Er soll es richten, Vater Staat im Verbund mit Mutter Erde. Nur ist der Gedanke des guten Umwelt-Regiments nicht zu Ende gedacht: Wenn Bund und Länder konsequent handelten und die Reparatur des Weltklimas zur Maxime ihres Handelns erheben würden, dann bedeutet das auch die Vertreibung aus dem Kuschelland. Schnell würde man von Ökodiktatur reden. Höhere Spritpreise, weniger Baufläche, Rückbau der Autobahnen, Schluss mit Billigst-Flugreisen. Der Katalog lässt sich noch lange fortschreiben. Er würde das Leben der Deutschen auf den Kopf stellen.

Ein netter Saurier namens SUV

Das wortreiche Bekenntnis zum Schutz des Planeten ist das eine. Freundliche Sonntagsreden. Auf einem anderen Blatt steht der Radius, den jeder um seine teure Freiheit zieht und den er für seine Entfaltung benötigt. Wie sieht es mit Flugreisen aus? Wie groß sollte ein Auto sein, und welches Volumen ist nurmehr protzig und überflüssig? Dass Wagen der Bauart SUV unsinnig sind, wenn man das Schonen von Ressourcen nach oben stellt, gehört auch dazu.

Viele Bürger wünschen sich Robert Habeck als Bundeskanzler. Eher ihn als Annegret Kramp-Karrenbauer. Das sagen – Sie ahnen es bereits – Umfragen. Habeck ist ein kluger Kopf und lässt häufig durchblicken, dass die Grünen eher heute als morgen regieren wollen.

Dann wird die Greta-Frage gestellt

Und dann? Trinkhalme aus Plastik sind bereits verboten, eine nette und symbolische Geste, zumal Bier und Wein ohnehin nicht mit dem Halm konsumiert werden. Wird mit grünen Ministern ein ökologischer Ruck durch das Land gehen, der die Bürger so stark mitreißt, dass sie auf liebgewonnene Gewohnheiten und Teile ihres Wohlstands verzichten? Das ist die spannende Greta-Frage, die keine Umfrage und kein Orakel beantworten können.