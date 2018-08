Als ein britischer Terrorist im vergangenen Jahr fünf Menschen tötete, ausgerechnet am Wahrzeichen Londons, mussten sich die Behörden viele Fragen gefallen lassen. Wie konnte ein Mann mit einem Mietwagen und allein mit einem Messer bewaffnet vor dem Westminster-Palast so viel Schaden anrichten? Die Sicherheitsmaßnahmen in der Metropole wurden zu Recht auf den Prüfstand gestellt.

Der Tag hat gezeigt, dass die Maßnahmen greifen. Die Barrikaden haben den Autofahrer gestoppt, innerhalb weniger Augenblicke waren Dutzende Beamte vor Ort, um den Aggressor festzunehmen. Ohne die Lehren des vergangenen Jahres wäre die Attacke zweifellos weitaus schlimmer ausgegangen.

Westminster ist keineswegs zu einem abgeriegelten Komplex verkommen, in dem sich die Volksvertreter verschanzen, sondern präsentiert sich als Herz der britischen Demokratie. Trotz terroristischer Drohungen bleibt es frei zugänglich für Bürger und Besucher. Auch das ist ein wichtiges Signal.

