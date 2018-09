von Detlef Drewes, zzt. Salzburg

Das Gipfeltreffen der EU in Salzburg mag in der Flüchtlingsfrage keinen Durchbruch geschafft haben, aber es macht Bewegung möglich. Immer mehr Mitgliedstaaten wird klar, dass eine Verteilquote politisch nicht erreichbar ist und deshalb auch keine Lösung der gemeinsamen Probleme darstellt. Stattdessen setzt Europa auf einen strikteren Grenzschutz und Partner in Nordafrika, um aus dem Mittelmeer gerettete Zuwanderer zunächst dort unterzubringen.

Diese Maßnahmen mögen für ein weiteres Nachlassen der Zuwanderung führen, aber sie lösen nicht die aktuellen Probleme der Staaten, in denen die Aufnahmelager bereits überfüllt sind. Griechenland, Italien und neuerdings auch Spanien brauchen Solidarität. Die zeigt sich in der Bereitschaft, Migranten aufzunehmen, nicht aber darin, sich von dieser Pflicht freizukaufen. Der erneute und bereits angegraute Vorschlag von Kommissionschef Jean-Claude Juncker verschwand in Salzburg deshalb zu Recht wieder in der Schublade.

