Für volle 17 Minuten war der Live-Stream des Massenmörders von Christchurch auf Facebook zu sehen, bevor der Internet-Gigant das Horror-Spektakel stoppte. Nicht etwa aus eigenem Antrieb, sondern weil er von der Polizei alarmiert worden war. Eine effektive Übewachung der Plattform findet bei Facebook offensichtlich nicht statt. Stattdessen werden auch die grausamsten Beiträge erst einmal toleriert.

Den Nutzerzahlen, auf die Anzeigenkunden mit Argusaugen starren, schadet dies sicher nicht. Das Video wurde tausendfach kopiert und war noch mehr als zwölf Stunden nach der Tat bei Facebook in Sekunden auffindbar. Eine perfekte PR-Plattform für den Täter.

Fragen und Antworten Warum ist es so schwierig, das Video von der Bluttat von Christchurch aus dem Netz zu entfernen? Das könnte Sie auch interessieren

Dieses Totalversagen des Social Media-Weltkonzerns sollte ein weiterer Grund für Politike sein, endlich mit aller Härte gegen Facebook vorzugehen. Lange genug haben Zuckerberg und Co. Kritiker mit billigen Beteuerungen an der Nase herumgeführt. Es ist an der Zeit, Facebook endlich an die kurze Leine zu nehmen.