Ein achtjähriger Flüchtlingsjunge aus Guatemala stirbt wenige Stunden nach Heiligabend, während er sich in Gewahrsam der US-Grenzbehörden befindet. Für Kritiker von US-Präsident Donald Trump und dessen harter Linie gegenüber illlegalen Einwanderern ist die traurige Meldung eine Steilvorlage, zumal in diesem Monat bereits ein siebenjähriges Mädchen wenige Stunden nach ihrem Aufgreifen durch Grenzschützer gestorben war.

Tragen Trump, sein Regierungsapparat und ein unbarmherziges Vorgehen gegen Einwanderer die Schuld am Tod der Kinder? Die Ereignisse an der Grenze verlangen eine differenziertere Betrachtung. Beide Kinder erhielten in den USA zügig eine Klinikbehandlung – erst das siebenjährige Mädchen, später der jetzt verstorbene Junge, dem diverse Medikamente verschrieben wurden. Offen bleibt, welche Folgen der lange Marsch durch Mexiko für die Kinder hatte. Solange diese Fragen nicht schlüssig beantwortet sind, verbieten sich Vorverurteilungen.