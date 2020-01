Eine „realistische Zwei-Staaten-Lösung“

Die Palästinenser sollen künftig einen eigenen Staat bekommen – allerdings nur unter strikten Voraussetzungen: Sie sollen Israel als „jüdischen Staat“ anerkennen, dem „Terrorismus„ abschwören und ihre Institutionen stärken. Außerdem soll ein künftiger Palästinenserstaat „entmilitarisiert“ sein.

Der Plan lehnt jegliche Verhandlungen mit der im Gazastreifen herrschenden radikalislamische Hamas ab; diese soll entwaffnet werden. Israel wird demnach kein Abkommen umsetzen, solange nicht die Palästinensische Autonomiebehörde oder „eine andere für Israel akzeptable Institution“ volle Kontrolle über den Gazastreifen hat.

Jüdische Siedlungen im Westjordanland

Die USA sind bereit, umgehend die Annexion des Gebiets aller bestehenden jüdischen Siedlungen im Westjordanland durch Israel anzuerkennen. Washington will zudem die Souveränität Israels über das Jordantal an der Grenze zu Jordanien anerkennen. Insgesamt würden nach US-Angaben rund 30 Prozent des Westjordanlands Teil des israelischen Staates.

Der Vorschlag erfüllt nicht die Erwartungen der Palästinenser, die alle seit 1967 durch Israel besetzten Gebiete für sich in Anspruch nehmen. Trump versicherte, das Territorium der Palästinenser würde sich im Vergleich zu heute verdoppeln. Israel soll zudem für die Dauer von vier Jahren jegliche Siedlungsentwicklung in den für einen Palästinenserstaat vorhergesehenen Gebieten einfrieren.

Status von Jerusalem

Die USA sehen Jerusalem als „ungeteilte“ Hauptstadt Israels an. Zugleich verspricht Trump, die Palästinenser könnten künftig eine Hauptstadt in Ost-Jerusalem haben. Offenbar meint die US-Regierung damit östlich von Jerusalem gelegene Vororte wie Abu Dis. Diese gehören zwar technisch gesehen zu Jerusalem, liegen aber östlich der Sperranlagen zwischen Israel und den Palästinensergebieten.

Mit Blick auf die heiligen Stätten in Ost-Jerusalem, etwa die Al-Aksa-Moschee auf dem Tempelberg, soll es beim Status Quo bleiben. Jordanien ist Hüter der heiligen Stätten.

Zusammenhängendes Territorium für einen Palästinenserstaat

Trump schlägt ein zusammenhängendes Territorium für den künftigen Palästinenserstaat vor. Allerdings ist das Westjordanland durch israelische Siedlungen zerstückelt – und vom Gazastreifen getrennt. Die USA schlagen deswegen ein modernes Transportnetz und einen Tunnel für Hochgeschwindigkeitszüge zwischen dem Gazastreifen und dem Westjordanland vor.

Palästinensische Flüchtlinge

Der US-Nahost-Plan sieht kein Rückkehrrecht ins heutige Israel für Millionen palästinensische Flüchtlinge und deren Nachkommen vor, die seit der Gründung Israels 1948 geflohen sind oder vertrieben wurden. Laut dem Weißen Haus sollen diese drei Möglichkeiten bekommen: Im künftigen Palästinenserstaat zu leben, sich in den Staaten zu integrieren, in denen sie derzeit leben, oder sich in einem anderen Staat niederzulassen. Die Zahl derer, die sich im künftigen Palästinenserstaat niederlassen dürfen, soll dabei der Zustimmung Israels unterliegen. (AFP)