"Anständige Löhne zahlen"

"Die Deutsche Politik ist ein Witz. Ganz oben ist Frau Merkel die behauptet, uns gehe es gut, das ist ein Grund zur Freude " , danach kommt das Volk, das diese Frau als Oberhaupt der Politik gewählt hat. Ein Volk, das sich mit einem Mindestlohn abspeisen lässt und als Kommentar dazu lapidar behauptet: 'Naja, wenigstens habe ich Arbeit.'

Zeitgleich fährt der Geschäftsführer, der Mindestlohn zahlt, mit seiner Mercedes-Limousine spazieren, und hat am Jahresende noch die Frechheit, vor seinen Mitarbeitern zu verkünden, dass er einen hohen Betrag an CDU oder SPD spendet oder gar an einen Fußball-Verein. Fazit: Wir haben andere Probleme als die Grundrente. Das abschaffen der modernen Sklaverei, auch in Form von Zeitarbeit, ist längst überfällig. Entlohnt die Menschen für Ihre Arbeit anständig! Das ist Respekt!"

Luca Rea

"Verfehlte Sozialpolitik"

"Geringverdienern eine nicht an Leistung geknüpfte Grundrente zu gewähren, ist ein erneuter Auswuchs einer völlig verfehlten Sozialpolitik. Da hilft auch nicht, dass bei den derzeitigen Grundbedingungen dieses Rentenplanes noch nicht so viele in den Genuss der Wohltat kommen. Gib einem Politiker Steuergeld in die Hand und du kannst sicher sein, er wird es vor seiner nächsten Wiederwahl garantiert sinnlos zum Fenster rausschmeißen. Es gehört einfach nicht mehr zum Erfahrungsschatz dieser modernen Politikerkaste, dass irgendwer das Geld auch verdienen muss. Statt Leistung zu belohnen, züchten sie lieber neue Sozialhilfeempfänger. Als Mensch, der jeden Tag arbeitet und Steuern zahlt, kommt man sich nur noch ver… vor. Warum die junge Generation hiergegen nicht auf die Straße geht, ist mir schleierhaft, sie scheint sich an staatliche Ausbeutung gewöhnt zu haben."

Eckhard Besuden, Allensbach

"Wir brauchen eine Maximalrente"

"Was mich immer wundert ist, dass niemand sich über eine Höchstrente aufregt. Es spielt keine Rolle, ob jemand nun eine höhere Grundrente bekommt oder nicht. Mit 540 beziehungsweise 900 Euro kann niemand leben. Das heißt, er muss dann sowieso vom Staat Sozialhilfe beantragen. Der Staat bezahlt also sowieso. Es ist doch besser, wenn jemand eine höhere Rente automatisch bekommt, als beim Staat betteln zu gehen, weil er von 540 Euro nicht leben kann. Meine Frau hat vier Kinder großgezogen, die nun auch in die Rentenkasse einzahlen. Sie selbst hat nur eine kleine Rente weil sie seit ihrem 20. Lebensjahr keinen Vollzeitjob hatte. Sie bekommt eben nur 450 Euro seit circa 15 Jahren, wobei sie freiwillig aufbezahlt hat, damit ein wenig Rente auf ihr Konto geht.

Wer viel Rente bekommt, hat im Leben auch genug verdient . Er hat also genug fürs Alter auf die Seite legen können. Da könnte man auch eine Maximalrente von etwa 3000 Euro einführen. Das ist immer noch doppelt soviel wie ein Durchschnittsrentner bekommt. Wer von den besagten 3000 nicht leben kann, sollte einmal versuchen, von 540 zu leben. Dann weiß er, was es heißt, den ganzen Tag hart zu arbeiten und am Ende mit wenig dazustehen."

A.Troll

"Falscher Ansatz"

"Das Konzept der Respektrente ist ein falscher Ansatz. Das Prinzip 'Wer mehr in die Kasse einzahlt, bekommt mehr Rente' muss zwingend gewahrt bleiben. Ansonsten wird die Ungerechtigkeit im Rentensystem noch größer.

Für eine kleine Gruppe eine Mindestrente einzuführen, diskriminiert die Erwerbstätigen, die knappt an dieser Schwelle scheitern. Wie soll ein Erwerbstätiger, der mehr gearbeitet und einbezahlt hat und dann dieselbe kleine Rente erhält wie derjenige, der wenig gearbeitet hat, dieses System als gerecht annehmen?

Das bisherige Rentenniveau darf nicht absinken, das ist ein wichtiger Ansatz für die Zukunft. Wer nur eine kleine Rente erhält, muss diese, wie bisher auch, über das Sozialamt anheben lassen. Für die Zukunft muss die Änderung von System auf eine generelle Pflicht-Mitgliedschaft aller Erwerbstätiger, also inklusive Selbständiger, Freiberufler und so weiter angegangen und umgesetzt werden. Wo ist beim jetzigen System die Gerechtigkeit und die Gleichbehandlung bei der Systemzugehörigkeit?"

Dieter Moosherr, Leibertingen

"Die Grundrente ist sinnvoll"

"Die Respektrente von Hubertus Heil für 35-jährige Arbeitszeiten und mehr ohne Wenn und Aber finde ich sinnvoll, weil die betroffenen Rentner tatsächlich ihr Leben lang für ihre Rente gearbeitet und gezahlt haben und ein Leben ohne Sorge verdient haben. Dass es nicht gereicht hat, ist den gezahlten Mindestlöhnen geschuldet!

Bei der Finanzierung habe ich einen besseren Vorschlag. Wer von den geringen Löhnen profitiert, soll auch für die Aufstockung der Renten zahlen. Das sind die Unternehmer, die Mindestlohn bezahlen und so den Beschäftigten eine spätere auskömmliche Rente vorenthalten.

Abhängig von dem gezahlten Lohn sollten diese Unternehmer in einen Rentenfond einzahlen, der diese Respektrenten dauerhaft finanziert. Nach dem heutigen Zeitungsinhalt wären das etwa eine Milliarde Euro pro Jahr. Im ersten Jahr könnte das über die Steuereinnahmen finanziert werden (Anschubfinanzierung). Zukünftig müsste die Respektrente dann nicht mehr vom Steuerzahler, sondern von den Nutznießern der Mindestlöhne finanziert werden."

Jürgen Kupferschmid

"Lange überfällig"

"Hubertus Heil tut damit etwas, was schon lange überfällig ist und was bisher keiner gewagt hat anzufassen. Er möchte die bisher bestehende Ungerechtigkeit, dass jemand der 35 Jahre gearbeitet und eingezahlt hat, eine etwas höhere Rente bekommt, als der, der sich nie bewegt hat und mit Harz IV oder anderen Unzulänglichkeiten durch das Arbeitsleben gekommen ist. Damit würdigt er die Leistung eines Arbeitslebens und setzt Anreize, zu arbeiten statt nichts zu tun.

Den zweiten Schritt, den Hubertus Heil tut, ist der, dass wir uns daran gewöhnen müssen, Renten aus Steuermitteln zu bezahlen. Die demografische Kurve zeigt uns, dass es nicht möglich sein wird, dass die heutige Jugend und arbeitende Bevölkerung die hohe Last der Renten alleine trägt. Hier muss eine Entlastung erfolgen. Entweder zahlen alle – auch die Freiberufler und Selbstständigen – mit in die Rentenkasse ein, oder die Zusatzbelastung wird aus steuerlichen Mitteln ausgeglichen."

Frank Leidig

"Keine Verteilung nach dem Gießkannenprinzip"

"Die Idee der Grundrente ist gut, wenn sie mehr Gerechtigkeit bringt. Meiner Ansicht nach aber nur mit einer Prüfung der Bedürftigkeit. Eine Verteilung nach dem Gießkannenprinzip lehne ich ab. Denn was verteilt wird, muss finanziert werden können und nicht nur in der Gegenwart, sondern auch für eine absehbare Zukunft. Es gibt Vermögenswerte, die bei einer Rentenbeziehung, die niedrig ist, da sein können, aber primär nicht sichtbar sind. Ich denke dabei an die jetzige Generation, die geht, und einiges an Hinterlassenschaft vererbt. Oder an Immobilien und die Mieteinnahmen davon, die laufend die kleine Rente aufstocken."

Irmtraud Reichmann

"Nicht so geizig sein"

"Je wohlhabender die Leute werden, desto geiziger. "Mer moß och jünne könne" sagt das Rheinische Grundgesetz. Damit haben anscheinend viele ihre Schwierigkeiten, auch wenn sie selbst keinen Pfennig weniger in der Geldbörse haben, wenn jemand anderer etwas bekommt, was er angeblich nicht "verdient" hat.

Jedem Menschen, der rechnen kann, war sowieso klar, dass die Westrentner die Renten für die neuen Ostrentner bezahlt haben. Warum sonst ist das Rentenniveau ständig gesunken? Und dann die Mütterrente, die ich jeder Mutter gönne, aber bitte aus Steuern, denn dafür wurden keine Beiträge bezahlt. Auch den "Ostrentnern" gönne ich ihre Rente.

Die Bankenrettung hat lächerliche 1.000 Milliarden Euro gekostet und da muss fast die gesamte CDU/CSU und die FDP sofort den Bankrott der Bundesrepublik ausrufen, wenn Geld für Soziales ausgegeben werden soll?

Rosemarie Leonhardt

Anmerkung der Redaktion: Einzelne Zuschriften wurden orthographisch redigiert und mit Blick auf die Bestimmungen des Presserechts passagenweise gekürzt.