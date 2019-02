"Grundrente nur bei Bedürftigkeit"

"Zunächst sollte der Mindestlohn auf mindestens zwölf bis 14 Euro angehoben werden: Wer arbeitet, sollte davon im Grundsatz leben können, in Verbindung mit Wohnungsgeld. Die Menschen könnten dann stolz sein auf ihre Arbeit und hätten einen höheren Rentenanspruch.

Von der Grundrente sollten diejenigen profitieren, die wie es das Gesetz vorsieht 35 Beitragsjahre nachweisen können. Aber nur, wenn eine Bedürftigkeit vorliegt: Das ist vor allem bei vielen Frauen, die in Ehen oder Partnerschaften leben, nicht der Fall."

Margot und Gebhard Geiger, Markdorf

"Solidaritätsrente"

"Der Begriff Solidaritätsrente wäre besser als Respektrente. Es ist höchste Zeit, dass sich in unserem prosperierenden Industrieland ohne große und teure Prüfungsbürokratie endlich ein solidarisches Grundverhalten entwickelt, wie es in anderen Ländern längst selbstverständlich ist. Es geht letztlich darum, dem Würde-Aspekt unseres Grundgesetzes für das Leben im Alter konkret Ausdruck zu verleihen, ohne Gerede über Ungleichheit oder Gerechtigkeit.

Wir haben ja den Solidaritätszuschlag und der wäre für diese Grundrente wohl mehr als ausreichend. Auch sonst könnte der Staat genau hinschauen, wo Steuermittel hinfließen und Prioritäten setzen. Auch das Sozialversicherungssystem wäre unter dem Aspekt der Solidarität zu korrigieren. Wir schauen ja immer mal gerne auf die Schweiz. Dort zahlt jeder, ob Geringverdiener oder Einkommensmillionäre solidarisch in die AHV ein, die man durchaus als allgemeine Bürgerversicherung bezeichnen kann. Also, ja, mehr Solidarität in Deutschland."

Reinhard Koschubat

"Nicht ohne Bedürftigkeitsprüfung"

"Ich bin gegen die Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung. Da kann jemand erben oder einen Partner haben, der ein normales Einkommen hat. Das finde ich nicht in Ordnung."

Inge BahlkeInge

"Missbrauch vorbeugen"

"Generell halte ich die Forderung nach einer Grundrente, Respektrente genannt, für richtig. Es kann und darf nicht sein, dass Menschen, welche tatsächlich 35 Jahre gearbeitet haben, in Altersarmut abfallen. Dem Vorschlag von Minister Heil in der jetzigen Form kann ich jedoch nicht zustimmen. Vielmehr bin ich absolut der Auffassung, dass eine Bedarfsprüfung unumgänglich ist. Eventuellem Missbrauch muss vorgebeugt werden.

Ferner bin ich der Meinung, dass die Respektrente nur eine Übergangslösung sein kann. Ziel der Politik muss sein, dass jeder Arbeitnehmer so entlohnt wird, dass er nach seinem Arbeitsleben von seiner Rente leben kann. Es kann nicht sein, dass in einigen Bereichen, zum Beispiel in der Metallverarbeitung, exorbitante Löhne bezahlt werden und bei anderen Arbeitnehmern der Steuerzahler die niedrigen Löhne durch die Respektrente ausgleichen muss."

Klaus-Dieter Quintus, Konstanz

"Nicht tragfähige Geschenke"

"Seit 1984 verfolge ich die Rentenreformen und stelle fest, überwiegend gab es Abstriche und auch Verbesserungen. Jede Partei will sich mit Geschenken profilieren und glänzen. Was am Ende gar nicht tragfähig ist. Auf die einzelnen Details ein zu gehen gäbe ein ganzer Roman. Die Renten werden nach Beitragszeiten und Beitragshöhe zum Rentenbeginn ermittelt und liegen in sehr unterschiedlichen Beträgen von 120 bis über 2.000 Euro monatlich. Wer mehr bezahlt hat bekommt korrekt auch zum Rentenbeginn die ermittelte Rente.

In der weiteren Folge sind prozentuale Rentenerhöhungen absolut unsozial. Die Lebenshaltungskosten steigen für alle Rentner-innen in gleicher Weise und bei einer dreiprozentigen Rentenerhöhung hat der Rentner mit 2.000 Euro 60 Euro Rentenerhöhung und die Rentnerin mit 500 Euro 15 Euro Rentenerhöhung. Wer schon berufsbedingt oder durch andere Umstände bedingt hinten am Karren hängt, sollte nicht noch weiter benachteiligt werden.

Die Rentenanpassungen der SPD ohne Berücksichtigung der individuellen finanziellen Verhältnisse sind in keiner Weise akzeptabel und auch nicht sozial."

Heinz Raissle, Lauchringen

"Dringender Handlungsbedarf"

"Ich selbst bin zwar davon nicht betroffen, aber meine Schwägerin, die mit etwas über 61 Jahren aus gesundheitlichen Gründen etwas früher und somit mit Abzügen in Rente ging – und das, obwohl sie 45 Jahre gearbeitet hatte.

Nach 45 Jahren aktiver Arbeit – aufgrund einer 60-prozentigen Behinderung jedoch nur mit dem Mindestlohn bezahlt – bekommt sie nur eine Nettorente von rund 750 Euro. Nach Abzug ihrer monatlichen Kosten für Miete, Versicherungen, Strom, Heizung und Telefon bleiben ihr nicht einmal 300 Euro für den täglichen Lebensunterhalt.

Wie man fast täglich aus den Medien erfährt, geht es vielen anderen genauso. Das ist meines Erachtens bei jemandem, der ursprünglich Vollzeit gearbeitet hat, ein untragbarer Zustand. Hier wäre Handlungsbedarf dringend erforderlich, um solche Fälle besser zu stellen."

Gerhard Müller, Villingen

"Ein klares Ja"

"Ein ganz klares Ja zum Plan von Minister Heil. Ich verstehe auch ehrlich gesagt, nicht die ganze Aufregung über das Vorhaben – in den zumeist konservativen Medien und leider auch im Südkurier. Da wird immer so getan, als sei man traurig über den Sinkflug der SPD und behauptet, Deutschland und die Demokratie bräuchten eine starke SPD. Aber macht die SPD soziale Vorschläge, sie hat nunmal das „S“ im Namen, wird umgehend wieder draufgehauen. Und Ausnahmefälle (wie den der Zahnarztgattin) zur Regel erklärt.

Auch die Argumentation, es würden Steuermittel verwendet und keine Beiträge, geht an der bisherigen Realität vorbei. Wer Aufstockung beantragen musste, erhielt diese doch auch aus Steuermitteln und nicht aus Beiträgen. Es gibt also keinen Unterschied. Beides Geld aus dem gleichen Säckel. Also Ja zur Respekt-Rente. Auch wenn die Bezeichnung vielleicht nicht ganz glücklich ist."

Roland Portmann, Überlingen

"Auch Beamten sollten einzahlen"

"Ich bin dafür, weil damit endlich etwas für diejenigen getan wird die an der unteren Seite der Rentenkette stehen. Es wird Zeit, dass auch die Beamten in die Rentenkasse einzahlen wie das in unseren Nachbarstaaten schon längst der Fall ist. Dann wäre genug Luft, um die Respektrente zu zahlen. Die Bedürftigkeit gehört allerdings geprüft."

Kaminski Michael, Rielasingen-Worblingen

"Schweigen bei der Finanzierung"

"Ja zu einer Grundrente für alle, die mehr als 35 Jahre Vollzeit gearbeitet haben und im Alter nicht in der Grundsicherung landen sollen. Aber natürlich nur für die Bedürftigen, nicht für die Arzt-Ehefrau oder die Handwerker-Ehefrau, die mit acht bis zehn Wochenstunden die Bücher geführt hat. Und auch nicht für die, die nur in Teilzeit in einer Hinzuverdiener-Ehe gearbeitet haben. Und was die Finanzierung betrifft: Da schweigt sich die SPD mal wieder aus. Wie bei der ungekürzten Rente ab 63, die dann sehr viel teurer wurde, als vorausgesagt. Deshalb: Nein zu diesem Vorschlag."

Raimund Helbrich, Villingen-Schwenningen

"Hartz IV ist das Problem"

"Mit Hartz IV wurde de facto ein Einkommen am Existenzminimum für wirtschaftlich Schwache zur Norm erklärt. An Rente denken wir vielleicht einmal später oder gar nicht. Die Kritiker von Heils Vorschlag benutzen dessen Defizite als Abwehrmaßnahme, sich diese grundsätzliche Tatsache und die Brutalität der deutschen Bürokratie einzugestehen, trotz der bekannten Folgen. Man sollte großzügig die Mängel in Kauf nehmen, die finanziellen Auswirkungen dürften überschaubar sein. Zu radikalen Maßnahmen für eine Fortentwicklung der auf dem westlichen Demokratie-Verständnis basierenden Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung hat man eh nicht die Einsicht und den Mut."

Herbert Vogel, Villingen-Schwenningen

"Mangelhaft durchdachter Vorschlag"

"Der SPD-Vorschlag der neuen Grundrente ist sehr mangelhaft durchdacht und zielt aus meiner Sicht auf SPD-Stimmenfang der zukünftigen Bezieher ab. Immer wenn die SPD mit finanziellen Themen meint umgehen zu müssen, geschieht dies auf Kosten anderer, hier der Jugend von morgen.

Eine zusätzliche finanzielle Belastung der zukünftigen Steuergeneration ist eine Unverschämtheit. Die Rentenversicherung muss vollkommen neu durchdacht und den heutigen Lebensumständen angepasst werden. Alle deutschen Staatsbürger müssen in die Sozialversicherung einzahlen – ohne Wenn und Aber."

Bernd Ochs, Konstanz

"Die Grundrente ist überfällig"

"Die Grundrente ist gerecht, solidarisch und längst überfällig. Sie belastet nicht die jüngere Generation, da sie über allgemeine Steuern finanziert werden soll. Außerdem würden die 18 Milliarden Euro aus dem Solidaritätszuschlag zur Finanzierung der Grundrente mehr als gut ausreichen. Es geht hier nicht um die zahlenmäßig zu vernachlässigende Arztgattin, sondern um die vielen Frauen, die in ihrer Erwerbsbiographie oftmals große Lücken durch familäre Verpflichtungen hatten, oder aber nur Beschäftigungen mit einer geringen Entlohnung nachgingen. Auch deshalb ist es notwendig, den von der SPD eingeführten Mindestlohn auf zwölf Euro zu erhöhen. Für mich ist es Solidarität, wenn wir solche Menschen nicht dem Armutsrisiko ausstzen und sie als Teil unserer Gesellschaft betrachten."

Norbert Zeller, Friedrichshafen

"Bedürfigkeit wird auch beim Kindergeld nicht geprüft"

"Warum wird beim Kindergeld die Bedürftigkeit nicht geprüft? Jeder Reiche bekommt Kindergeld. Und die Erhöhungen der Diäten der Politiker werden nicht mit dem Gießkannenprinzip, sondern mit einem Eimer über alle ausgeschüttet. Ich finde es sehr deprimierend, dass viele Menschen nach 35 Jahren harter Arbeit weniger Rente bekommen als Sozialhilfeempfänger. Vom Staat wird erwartet, dass man vom Geld des Ehepartners leben soll. Wenn der eine gute Rente bekommt, ist man ja schließlich nicht bedürftig. Sehr deprimierend, wenn man der Partner mit der Minirente ist, und man den Partner immer um Geld bitten muss. Armes Deutschland."

Gisela Lehmann

"Ungerechter Vorschlag"

"Meine Meinung, dieser Vorschlag, sollte er so umgesetzt werden, ist an Ungerechtigkeit kaum zu überbieten. Die vielen Millionen die Jahre in Niedriglohn-Jobs gearbeitet haben, bekommen keinen Respekt. Was für ein Hohn."

Elisabeth Kaaden

"Voll und ganz für die Grundrente"

"Also ich befürworte voll und ganz die Grundrente. Meine Rente ist sehr niedrig, obwohl ich meine Pflichtjahre abgeleistet habe. Ich bin Erzieherin und bin mit 63 Jahre mit Abzug in Rente gegangen, weil ich es körperlich und gesundheitlich nicht länger geschafft habe.

Meine Renteneinzahlungen waren wegen der Zeiten, in der ich wegen der Erziehung meiner zwei Kinder nicht gearbeitet habe, unterbrochen. Da meine Tochter einen angeborenen Herzfehler hatte, musste ich oft auch während sie im Kindergarten war, erreichbar sein und konnte nur stundenweise tätig sein. Auch konnten wir früher, als die Kinder klein waren, nicht arbeiten gehen, da es keine Kitas gab und die Kindergärten 1980 nur von 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr und am Nachmittag nur von 14 Uhr bis 16 Uhr geöffnet hatten.

Es ist ungerecht, dass wir heute dafür weniger Rentenpunkte angerechtet bekommen als die Mütter heute, die aber die Möglichkeiten haben ihr Kind von 6.30 bis 17 Uhr betreuen zu lassen, um einem Vollzeitjob nachzugehen.

Ich habe jetzt nur knapp 930 Euro Rente und da muss man jeden Euro zweimal umdrehen. Das ist nicht gerecht."

Sabine Sütterlin

"Notwendigkeit, selbst vorzusorgen"

"Ich bin 72, beziehe Rente. Mein Vater hat mir die Notwendigkeit, für die Rente vorzusorgen, von Beginn meines Berufslebens an mit 14 Jahren eingebleut. Ich beobachte insbesonders in Städten die doch teilweise prekäre Situation der Älteren. Wenn dann noch der Aufenthalt in einem Altersheim dazukommt, ist die Bevormundung komplett. Der Name der Respektrente verspricht etwas Positives. Wir werden sehen was im Hickhack der Kompromisse davon übrig bleibt."

Julius Müller, Furtwangen

"Richtiger Schritt zur Zukunftssicherung"

"ja, ich finde die Respektrente einen Schritt in die richtige Richtung zur Zukunftssicherung des gesamten Rentensystems. Umstrittene Details könnte man in Verhandlungen relativ leicht lösen. So könnte man den harten Schnitt bei 35 Arbeitsjahren abstufen. Ebenso könnte man statt einer bürokratischen Bedarfsprüfung eine schlichte, abgestufte Deckelung beim zu versteuernden Einkommen machen. Also keine Aufstockung mehr ab nach Spitzensteuersatz zu versteuerndem Einkommen, dazu gehören eben auch Einkünfte aus Vermietung.

Die Finanzierung des bisherigen Vorschlages wäre ja bereits mit der Beibehaltung des Solidaritätszuschlages für die oberen zehn Prozent der Einkommensbezieher im Prinzip gewährleistet. Trotzdem wäre das nur ein erster Schritt. Nötig wäre ein struktureller Gesamtumbau. Dazu gehört, die Einnahmebasis durch die Einführung eines Rentensystems für alle, alsoauch für Beamte, welche bislang überhaupt nichts einzahlen, und der Einbezug bislang privilegierter Sonderberufsgruppen mit eigenen Kassen wie Ärzte, Anwälte und Architekten zu verbreitern – wie in Österreich ab 2005 geschehen. Gleichzeitig könnte man die Beitragsbemessungsgrenze deutlich erhöhen oder gar ganz abschaffen – wie in der Schweiz."

Haigo R. Hofmann, Engen

Anmerkung der Redaktion: Einzelne Zuschriften wurden orthographisch redigiert und mit Blick auf die Bestimmungen des Presserechts passagenweise gekürzt.