"Wir haben ein Rentenlückenproblem." Jürgen Reimann sitzt auf der Couch in seiner Eigentumswohnung. Seine Arbeitszeit ist praktisch schon zu Ende. Der 60-Jährige hat einen Altersteilzeitvertrag mit seinem Arbeitgeber geschlossen, seit kurzem ist er in der sogenannten Ruhephase, mit 63 Jahren kann der Ingenieur so ohne Abzüge in Rente gehen. Er ist stolz auf das Erreichte – denn Reimann kommt aus einer einfachen Arbeiterfamilie, wie er selbst sagt.

"Respekt hat nichts, aber auch gar nichts mit Geld zu tun", sagt Jürgen Reimann über die Grundrente. | Bild: Moll, Mirjam

Es war damals die klassische Familienaufstellung – der Vater brachte das Geld heim, die Mutter blieb zu Hause und kümmerte sich um Haushalt und Kinder. Ihren erlernten Beruf als Krankenschwester hat Elisabeth Reimann nie ergriffen. Wenige Jahre arbeitete sie als Bürokraft, bevor das erste Kind kam. Heute ist sie 82 Jahre alt, ihr Mann verstorben. Von der Witwenrente könnte sie gar nicht leben.

Im Monat bekommt die Rentnerin zwischen 600 und 700 Euro, schätzt Sohn Jürgen. "Lissie", wie seine Mutter genannt wird, selbst bekommt so gut wie nichts, weil sie kaum fünf Jahre in die Rentenkasse einbezahlt hat. Genau deshalb ärgert sich Reimann über den Vorstoß von Arbeitsminister Hubertus Heil. "Er setzt Respekt mit Geld gleich", moniert der Ingenieur. "Respekt hat nichts, aber auch gar nichts mit Geld zu tun", schimpft er. "Ich habe mehr Respekt vor Obdachlosen als vor diesem Minister", legt Reimann nach.

Klassisches Familienmodell

Der Ärger ist nachvollziehbar: Elisabeth Reimann blieb für die Kinder zu Hause, um die Weichen für deren Zukunft zu stellen. Bis heute ist er ihr dankbar. Denn ohne sie wäre er niemals so weit gekommen – da ist er sich sicher. Er und seine drei Geschwister unterstützen die Mutter deshalb gemeinsam. Vor Jahren investierten sie in eine Eigentumswohnung für die Eltern, als der Vater noch lebte, die Treppenstufen zur Mietwohnung im dritten Stock aber nicht mehr gehen konnte.

Ohne die Wohnung müsste Elisabeth Reimann Mietzuschuss beantragen. Sie lebt in Heilbronn, für eine 60 Quadratmeter große Wohnung müsste sie mit 600 Euro Miete rechnen, vermutet Sohn Jürgen. Zum Leben bliebe praktisch nichts mehr übrig. "Sie würde sich extrem schwer tun, zum Sozialamt zu gehen", sagt Reimann. "Das geht gegen ihren Stolz. Lieber würde sie noch eine Jacke überziehen, als die Heizung aufzudrehen", wenn das Geld knapp wäre.

Die Lebensleistung seiner Mutter, das ist die Kindererziehung. Sie wird nach Heils Prinzip nicht in der Grundrente anerkannt. Diese soll nur an Arbeitnehmer gehen, die mindestens 35 Jahre in die Rentenkasse eingezahlt haben. "Wer nur 34 Jahre und elf Monate eingezahlt hat, geht leer aus. Das ist eine himmelschreiende Ungerechtigkeit", sagt Reimann. Ohnehin findet der Ingenieur das geplante System von Heil verkehrt. "Der Staat verteilt Geld ohne Bedürftigkeitsprüfung", erklärt er seine Haltung.

"Der Staat sollte Gelder nach Notwendigkeit verteilen, nicht nach dem Gießkannenprinzip. Das heißt Sozialstaat." Reimann will nicht falsch verstanden werden – es ist ihm wichtig, dass Menschen geholfen wird, die Hilfe brauchen – "wenn sie ohne eigene Schuld in dieser Situation sind". Etwa die Friseurin, die ihr Leben lang in ihrem Beruf gearbeitet hat, aber trotzdem nur eine schmale Rente bekommt.

Die in der Debatte um die Grundrente viel genannte Arztgattin, die immer nur halbtags gearbeitet hat, braucht eben keine Respektrente, findet Reimann. Stattdessen müsste da angesetzt werden, wo das Problem beginnt – bei der Ursache, fordert der Ingenieur. "Es bedarf eines Mindestlohns, der sowohl zu Zeiten der Erwerbstätigkeit als auch während der Rente zu einem Einkommen führt, das ein sparsames, aber eben kein ärmliches Leben ermöglicht", betont er.

Weichen für die Zukunft stellen

"Wenn die Politik hier heute die Weichen stellt, brauchen wir in spätestens 50 Jahren keine Rentenaufstockung mehr." Darin sieht der Arbeitnehmer ein weiteres Problem. Die Respektrente ist ja zeitlich nicht einmal befristet. So, wie sie derzeit geplant ist, sollte sich jeder überlegen, ob sich mehr Arbeit überhaupt lohnt. Denn wenn ich weniger arbeite, würde meine Grundrente ja aufgestockt." Bei einem Ehepaar würde die Rente, wenn beide bedürftig sind, auf 1920 Euro aufgestockt, rechnet Reimann vor.

Er selbst wird weniger Rente bekommen, muss seine Frau Ursula aber mitversorgen. Denn auch sie entschied sich damals, die beiden Kinder großzuziehen. Sie wurde früh schwanger, schloss zwar die Lehre ab, ergriff danach aber nie den erlernten Beruf. Heute hat sie einen kleinen Nebenverdienst als Übungsleiterin in einem Sportverein. Stundenlohn: ein paar Euro. "Davon bauen Sie keinen Rentenanspruch auf", sagt Reimann. Er hadert nicht damit – beide haben sich bewusst für dieses Modell entschieden. Der 60-Jährige hatte ein einträgliches Einkommen in seinem Beruf, es reichte aus, um die ganze Familie zu versorgen.

Reimann fordert zudem ein nachhaltiges System vom Staat. Das kann er bei Heils Vorstoß nicht erkennen. Wie die Grundrente langfristig finanziert werden sollte, sei nicht erkennbar. "Die Wirtschaft hat nicht immer Hochkonjunktur", warnte er. "Es geht nicht, dass der Staat einfach Geld verteilt. Es ist nicht sein Geld, sondern unseres", sagt der 60-Jährige.

Auch deshalb gehe eine Rentenaufstockung nicht ohne Bedürftigkeitsprüfung, meint Reimann. "Dazu bedarf es keiner neuen Formulare und unnötigem Bürokratieaufwand" stellte er klar: "Die Daten hat der Staat doch längst – im Zeitalter der Digitalisierung ist das nur eine Frage des Wollens, glaubt er. Das müsse auch mit dem Datenschutz vereinbar sein, schließlich übermittle auch jeder seine Steuererklärung mit all seinen Daten an das Finanzamt.

Kein Patentrezept

Ein Patentrezept, um die Probleme der deutschen Rente zu bereinigen, das hat allerdings auch Reimann nicht. "Das ist ein so komplexes Gebilde", gesteht er ein. Der Ansatz von Heil ist für ihn ein Schnellschuss. Aber einer, der zumindest eine Diskussion in Gang gebracht hat. Darauf müsse man aufbauen.

Den Mindestlohn dynamisch an die Lebenshaltungskosten anpassen, statt starre Gesetze zu verabschieden, die eine bestimmte Zahl festschreiben. Es wäre ein Anfang, glaubt Reimann. Einer, der sicherstellen könnte, dass seine Enkel auch noch eine Chance haben auf eine faire Rente. Die SPD hat der Ingenieur immer gewählt. Er steht hinter der sozialen Idee, aber er verlangt auch Fairness vom Staat. Die Sozialdemokraten, die will er in Zukunft nicht mehr wählen.