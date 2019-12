von Lena Reiner

„Wie geht es dir heute?“, beantwortet Zindaan Mughal mit einem schlichten „hungrig“. Der 25-Jährige wohnt nämlich in der größten durch EU-Gelder finanzierten Unterkunft für „irreguläre Migranten“ in Bosnien, die seit Wintereinbruch etwa 350 Personen mehr verpflegen muss als vorgesehen waren. 2135 Menschen leben in einer ehemaligen Fabrikhalle. Die Wohncontainer mit drei Stockbetten sind in Bira statt mit sechs mit bis zu zwölf Personen belegt, auch in Danis Container in der dritten Reihe der Haupthalle schläft keiner allein in seinem Bett. Davor liegen manche mit Schlafsäcken auf dem Steinboden oder in selbstgekauften Zelten.

Zidaan, genannt Dani, lässt sich trotz der widrigen Umstände nicht die Laune verderben. | Bild: Lena Reiner

Während ihn dieser Umstand wenig belastet, kritisiert er die Essensausgabe. „Nach zwei Stunden heißt es immer: Das Essen ist aus“, sagt er. Dabei sei es egal, ob noch jemand in der Essensschlange stehe, der noch kein Essen bekommen habe. Manchmal seien es 15, manchmal 20, manchmal deutlich mehr Menschen, die leer ausgingen. Sie bleiben dann hungrig, denn selbst zu kochen ist in der Unterkunft nicht erlaubt und selbst wenn Geld vorhanden wäre, um auswärts essen zu gehen, besteht dazu kaum die Gelegenheit. „Die Polizei lässt uns nicht ins Stadtzentrum“, erklärt er, und auch beim Interview mit Dani, das in der Nähe der Unterkunft in einem Lokal stattfindet, wird sehr bald deutlich, dass die Restaurantmitarbeiter den Mann mit der dunklen Haut ungern in ihren Räumlichkeiten sehen.

Mit 15 brach er die Schule ab, um Geld zu verdienen für die Familie

Dani lässt sich trotzdem nicht die Laune verderben. Er verfolgt seinen Traum, es einmal in die EU zu schaffen. „Ich möchte genug Geld verdienen, um meine Familie zu versorgen“, sagt er. Das ist seine Lebensaufgabe, seit er mit 15 Jahren die Schule abgebrochen hat, um arbeiten zu gehen. Etwa 500 Euro müsste er monatlich heim ins pakistanische Punjab nach Tibbe schicken, um seine Geschwister unterstützen zu können, 1000 Euro würde ihnen ein sehr gutes Leben ermöglichen. Er lächelt bei dem Gedanken.

Wieso er in die EU möchte und nicht einfach hier in Bosnien arbeiten? Er schaut irritiert, erklärt dann: „Ich will ja arbeiten, aber das geht hier nicht.“ Mehrfach sei er schon zur Rechtsberatung in der Unterkunft gegangen. Dort sei ihm gesagt worden, er habe sowieso keine Chance, in Bosnien einen Aufenthaltstitel zu erreichen und große Hoffnungen auf eine Arbeitserlaubnis wurden ihm auch nicht gemacht.

In der bosnischen Warteschleife

Im Regelfall müsste er eine solche neun Monate nach der Stellung seines Asylantrags erteilt bekommen. Zu diesem Stichtag würden ihm lediglich zwei Wochen fehlen, wäre alles nach Plan verlaufen. „Das Problem ist, dass es schon so lange dauert, in Bosnien überhaupt einen Asylantrag zu stellen“, ergänzt er. Seit zehn Monaten lebt er nämlich bereits in Bira, bisher hat er lediglich die Papiere vorliegen, die sein Vorhaben bekunden, Asyl zu stellen.

Weil er das Gefühl hat, in Bosnien keine Rechte zu haben, möchte er weiterreisen. Sein vorläufiges Ziel ist Kroatien. Zehnmal hat er bereits versucht, über die Grenze zu gelangen. Zehnmal griff ihn die kroatische Grenzpolizei auf. Zehnmal nahmen sie ihm das Handy ab, die Jacke weg und verprügelten ihn.