Warum eigentlich werden reihenweise Messen abgesagt und Schulen geschlossen, aber wenn am Wochenende Zigtausende Fußballfans dicht an dicht stehen, Fangesänge anstimmen und sich beim Torjubel umarmen, soll das kein Problem sein? Der deutsche Umgang mit dem Coronavirus wirkt seltsam unentschieden. Daran ändern leider auch die Empfehlungen des Gesundheitsministers vom Wochenende nichts.

Sollen denn nun Großveranstaltungen abgesagt werden oder nicht? CDU-Mann Jens Spahn fordert beherzteres Eingreifen, aber konkreter wird er nicht. Es ist schon klar: Keiner will der Buhmann sein, der den Fußballfans, den Konzertbesuchern oder den Partygängern den Spaß verdirbt. Aber das Fehlen klarer Ansagen ist letztlich schlimmer, weil es die vorhandenen Ängste schürt.

In einer Situation, in der es offenbar auf größte Vorsicht ankommt, delegiert die Regierung die Verantwortung an die Bürger und die Veranstalter. Das ist kein gutes Zeichen.