Debakel für die Parteien der großen Koalition: Union und SPD haben bei der Europawahl in Deutschland Hochrechnungen zufolge historisch schlecht abgeschnitten. Trotzdem bleiben CDU und CSU zusammen stärkste Kraft.

Grüne erstmnals bei einer bundesweiten Wahl auf zweitem Rang

Die Sozialdemokraten dagegen fallen auf den dritten Platz. Erstmals bei einer bundesweiten Wahl kommen die Grünen auf den zweiten Rang, sie können über satte Zugewinne bei der Abstimmung am Sonntag jubeln. Die EU-skeptische AfD verbessert ihr Europawahl-Ergebnis deutlich, bleibt aber unter ihrem Ergebnis von der Bundestagswahl 2017.

Die Einbußen der Regierungsparteien dürften der Frage nach der Stabilität des schwarz-roten Bündnisses in Berlin neue Brisanz verleihen. Denn hinzu kommt: Wie bei der Europawahl verloren die Sozialdemokraten auch bei der zeitgleichen Landtagswahl in Bremen stark - der Stadtstaat war immer eine rote Hochburg. Die CDU lag dort nach den Hochrechnungen 1 bis 2 Prozentpunkte vor der SPD.

Die Wahl war der erste Stimmungstest für die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer seit ihrem Amtsantritt im Dezember, Kanzlerin Angela Merkel hatte sich weitgehend aus dem Wahlkampf herausgehalten.

Söder fordert Umdenken der Union

Kramp-Karrenbauer sagte, das Ergebnis entspreche nicht dem Anspruch der Union als Volkspartei. CSU-Chef Markus Söder fordert ein strategisches Umdenken der Union: „Die große Herausforderung der Zukunft ist die intensive Auseinandersetzung mit den Grünen“, sagte Söder im Bayerischen Fernsehen.

Wahlanalyse: Grüne gewinnen massiv Wähler von Union und SPD dazu

Erstmals bei einer bundesweiten Wahl kommen die Grünen auf den zweiten Rang. Von der SPD und der Union haben dei Grünen jeweils mehr als eine Million Wähler dazugewonnen, hieß es bei einer Analyse der Wählerwanderungen von Infratest dimap in der ARD.

Vor allem junge Wähler hätten bei den Grünen ihr Kreuzchen gemacht. Unter den 18- bis 24-Jährigen hätten 34 Prozent die Grünen gewählt. Bei den 25- bis 34-Jährigen votierten 27 Prozent für die Grünen. Hintergrund sei, dass die jungen Leute der Partei in Sachen Klima- und Umweltschutz am meisten zutrauten.

Niederlagen liefern Groko-Gegnern neue Argumente

Den innerparteilichen Gegnern der großen Koalition um Juso-Chef Kevin Kühnert liefern die Niederlagen neue Argumente. Eine Kabinettsumbildung wird es auf jeden Fall geben, weil Justizministerin und SPD-Spitzenkandidatin Katarina Barley ins EU-Parlament wechselt. Ob noch mehr Posten neu verteilt werden, wird sich in den nächsten Tagen zeigen.

„Ich habe echt alles gegeben, was ich konnte, mehr ging nicht.“ Katarina Barley, SPD-Spitzenkandidatin, zum schlechten Abschneiden ihrer Partei.

CDU in Baden-Württemberg mit starken Verlusten

Auch in Baden-Württemberg haben CDU und SPD massive Verluste eingefahren - die Grünen legten hingegen deutlich zu. Das geht aus der ersten Hochrechnung des SWR hervor.

Demnach erreicht die CDU 29,8 Prozent - das sind 9,5 Prozentpunkte weniger als 2014. Die SPD kommt auf 13,7 Prozent, was einem Verlust von 9,3 Punkten entspricht. Die Grünen legten 11,7 Punkte zu und kommen jetzt auf 24,9 Prozent.

Ihre Ergebnisse verbessern konnten auch die AfD mit jetzt 9,2 Prozent (plus 1,3 Punkte) und die FDP mit 7,1 Prozent (plus 3,0 Punkte).

Hohe Wahlbeteiligung in vielen Ländern

Die Wahlbeteiligung in Deutschland lag bei 59,0 bis 60,0 Prozent - ein deutlicher Sprung nach oben: vor fünf Jahren waren es 48,1 Prozent. Diesmal waren bei der Europawahl in Deutschland 64,8 Millionen Menschen wahlberechtigt.

In Ungarn und der Slowakei lag der Zulauf am Sonntag in den ersten Stunden über dem bei jeder bisherigen Europawahl in diesen Ländern. In der Slowakei könnte nach Schätzungen sogar die höchste Beteiligung erreicht werden, die es in dem Euro-Land jemals bei einer Europawahl gab.

Prognose: ÖVP in Österreich bei Europawahl klar vorn

In Österreich hat die konservative ÖVP von Bundeskanzler Sebastian Kurz die Europawahl laut Prognosen mit deutlichem Vorsprung gewonnen. Die Partei kommt auf 34,5 Prozent der Stimmen und liegt damit deutlich vor der sozialdemokratischen SPÖ mit rund 24 Prozent und der rechtspopulistischen FPÖ mit 17,5 Prozent, wie Prognosen für österreichische Medien am Sonntag ergaben.

Die FPÖ verlor damit gut zwei Prozentpunkte im Vergleich zur Europawahl vor fünf Jahren, büßte aber im Vergleich zu Umfragen vor Bekanntwerden des Ibiza-Skandals massiv ein.

CSU-Politiker Weber hofft auf Posten des EU-Kommissionspräsidenten

Auf den Posten des EU-Kommissionspräsidenten hoffen der CSU-Politiker Manfred Weber, dessen Europäische Volkspartei (EVP) stärkste Kraft bleiben dürfte, sowie der Sozialdemokrat Frans Timmermans, der mit seiner Partei in den Niederlanden nach Prognosen überraschend vorne lag. Amtsinhaber Jean-Claude Juncker, der wie Weber aus der christdemokratisch-konservativen EVD kommt, scheidet aus. Wenn Weber es schafft, nach der Wahl eine Parlamentsmehrheit zu organisieren, könnte er erster Deutscher auf dem Posten seit über 50 Jahren werden. (dpa/AFP)