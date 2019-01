von Sebastian Küster, Jürgen Ruf

An der von Zecken übertragenen Infektionskrankheit FSME sind in Baden-Württemberg im vergangenen Jahr deutlich mehr Menschen erkrankt als in den Jahren zuvor. Die Zahl der Betroffenen habe den zweithöchsten Stand seit Beginn der Meldepflicht im Jahr 2001 erreicht, teilte die Landesvertretung der Techniker Krankenkasse (TK) in Freiburg mit.

Dies zeigten Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI). Demnach wurden 2018 in Baden-Württemberg 268 Patienten gezählt und damit 87 Betroffene mehr als 2017. Nur im Jahr 2006 habe es mit 281 Infizierten mehr Erkrankungen gegeben.

Auch in der SÜDKURIER-Region gab es 2018 teilweise deutlich mehr FSME-Kranke als 2017. Im Landkreis Konstanz haben sich 2018 insgesamt 13 Menschen angesteckt. 2017 waren es nur sechs Personen. Ein ähnliches Bild zeigt sich im Bodenseekreis. 2018 waren es elf Fälle, im Jahr zuvor nur vier. Im Schwarzwald-Baar-Kreis gab es nur eine geringe Steigerung.

Dort erkrankten 2018 sechs Menschen an FSME. 2017 waren es fünf. Im Landkreis Waldshut erkrankten dagegen weniger als im Vorjahr: 2018 gab es fünf Fälle und 2017 noch sechs. Grundsätzlich schwanken die Zahlen der FSME-Erkrankten deutlich. 2010 erkrankte etwa im Landkreis Sigmaringen keine einzige Person an einer Hirnhautentzündung. In den Folgejahren waren es zehn Menschen, dann einer, dann zwei, dann sieben. 2018 waren es fünf Kranke.

Das Landesgesundheitsamt bestätigte dies. Der Anstieg der FSME-Fälle im vergangenen Jahr sei unter anderem auf die Hitze zurückzuführen. Das heiße Wetter habe zu mehr Zecken geführt. Zudem seien zu wenige Menschen geimpft. Die Behörde und die Krankenkasse riefen dazu auf, sich impfen zu lassen. Denn mit Ausnahme von Heilbronn sei der gesamte Südwesten Risikogebiet. Die meisten FSME-Fälle in ganz Deutschland gebe es in Baden-Württemberg, gefolgt von Bayern.

Übertragen wird die sogenannte Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) durch Zeckenbisse. In besonders schweren Fällen kann es zur Gehirnentzündung und zur Schädigung des Rückenmarks kommen. Im Extremfall verläuft die Krankheit tödlich.

Auch bundesweit ist die Zahl der FSME-Erkrankungen dem RKI zufolge gestiegen. Es wurden demnach 2018 deutschlandweit 576 Fälle gezählt (2017: 468). Damit sei für Deutschland der bisherige Höchstwert von 546 Erkrankungen im Jahr 2006 übertroffen worden.