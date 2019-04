Wie oft werden junge Menschen dazu aufgefordert, endlich etwas zu tun. Sie sollen runter von der Couch, weg vom Smartphone und rein ins Leben. Wenn ein Teenager sämtliche wohlgemeinten Ratschläge befolgt und sich ins pralle Leben stürzt und die Welt auch noch verändern will, ist es aber auch nicht recht.

Diese Erfahrung macht Greta Thunberg, die Klimaaktivistin aus Schweden.

Selten erhielt eine junge Idealistin so viele Ratschläge von klugen Erwachsenen. Darunter sind auch viele, die sich über das Ökologische bisher keinen Kopf machen.

Die Einwände kommen aus der Ecke der üblichen Verdächtigen. Christian Lindner etwa, als FDP-Chef eben bestätigt, klagt über "ökologischen Autoritarismus". Diese Anmerkung erstaunt nicht. Lindner spricht für die SUV-Freunde in seiner Wählerschaft, die sich von einem Mädchen mit blonden Zöpfen nicht den Spaß an großkalibrigen Autos verderben lässt. Andere Kritiker reiben sich an der Logik der Aktivisten.

Klimawandel? Halb so schlimm, sagen sie.

Und Eiszeiten wie Heißzeiten? Gab es immer. Das Ganze sei vom Menschen unabhängig. Daraus leiten sie – Trump lässt grüßen – ab: Nur weiter im alten Trab.

Ihre Anhänger vergleichen Greta bereits mit anderen epochalen charismatischen Menschen. Das zierliche Mädchen hat etwas in Gang gebracht, das größer ist als sie. Die Rede ist bereits von einer Religion der Klimaschützer, deren Anhänger ihr Leben nach ökologischen Tabellen und fleischlosem Mahl gestalten. Greta schwebt als nordische kleine Heilige in der Mitte einer baumschützenden Spiritualität.

Merkwürdig ist diese Schwedin.

Die 16-Jährige mit dem fast unbewegten Gesicht hat in wenigen Wochen viele zum Nachdenken angeregt. Sie bringt ihre Generation dazu, sich für das Klima zu engagieren, wozu deren Eltern offenbar nicht willens sind. Dass dies innerhalb der Schulzeit geschieht, ist fragwürdig.

Doch werden das Anliegen und der moralische Schwung dadurch nicht geschmälert. Zumal eine Demonstration nicht in 45 Minuten abgehandelt wird, weil sie einen Vorlauf und eine nacheilende Resonanz hat. Über ziviles Engagement, kommunale Ordnung dürften die Schüler bei Greta mehr lernen als in mancher späten Schulstunde.

Heute erscheint ihr Buch "Szenen aus dem Herzen" in deutscher Sprache, in der sie über ihren Werdegang berichtet. Dazu zählt auch die Tatsche, dass sie ihre Reisen selbst bezahlt und über keine Hinterfrauen verfügt, die sie finanzieren, um sie vor den eigenen Karren zu spannen. Der Strohmann-Vorwurf begleitet sie von Anfang an. Es geht seinen Urhebern nur darum, eine gute Absicht zu untergraben.

Hinter den meisten Attacken verbirgt sich das schlechte Gewissen.

Jugendliche gehen auf die Straße, weil die Älteren zuhause sitzen und nichts tun. Die Generation Greta ernährt sich anders und schiebt die Fleischtöpfe im Hotel Mama beiseite. Sie tut etwas, was sie den Eltern nicht mehr zutraut.

Darin liegt das moralische Momentum – und der stille Vorwurf gegen die Großeltern, die ihre Enkel erst mit Spielzeugautos beschenken und später mit dem Auto durch die Gegend kutschieren.

Greta Thunberg ist Autistin. Das schreibt sie selbst und nimmt dadurch jenen das Argument, die sie als krank abschreiben wollen. Autisten entwickeln in genau umrissenen Interessenfeldern eine hohe Intelligenz und Zielstrebigkeit.

Greta wirft ihre Tiefenbegabung auf das Weltklima.

Ihre Persönlichkeit entspricht nicht dem Durchschnitt und jenem Maß, das man landläufig als normal bezeichnet. 99,9 Prozent der Menschheit sind in diesem Sinne normal oder werden mindestens als normal bezeichnet. Das verbleibende Promille weicht von der Norm ab. Gretas Promille. Dieses Tausendstel experimentiert am Fortschritt. Kreative Ideen, neue Techniken, verrückte Bilder. Viele große und kleine Gretas bringen die Menschheit voran.