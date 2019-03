Herr Lindner, wie tief sitzt nach einem guten Jahr großer Koalition noch der Stachel der vergebenen Chance, in einer Jamaika-Koalition selbst mitzuregieren?

Für uns ist das Geschichte. Viele Interviews kreisen darum, obwohl wir nach vorne schauen. Wir fühlen uns durch das, was danach passiert ist, in unserer harten und schwierigen Entscheidung bestärkt. Seither war eine inhaltliche und personelle Neuaufstellung zu beobachten. Damals scheiterte zum Beispiel die von uns geforderte Abschaffung des Soli an der CDU. Jetzt gibt es neue Worte, wenngleich keine Taten. Um eine Wirtschaftsflaute zu verhindern, müsste das zusammen mit Investitionen aber bald kommen. Die Grünen wiederum sind leider nach links gerückt. Auch die Führungen der Parteien wurden ausgetauscht. Wir haben damals einen Prozess angestoßen. Es ist offen, zu welchen politischen Konstellationen das führt.

Nach Umfragen zur Wählergunst scheint auch Schwarz-Grün möglich. Dann wäre die FDP weiter in der Opposition, lässt Sie das ruhig schlafen?

Wir warten einfach ab. Wir werben nicht für Koalitionen, sondern für unsere Überzeugungen. Ein Wahlkampf mit einer schwarz-grünen Spekulation wäre spannend. Da würden die sehr konservative Gesellschaftspolitik von Frau Kramp-Karrenbauer und ihr Wunsch nach dem Bau eines europäischen Flugzeugträgers auf grüne Steuererhöhungsfantasien prallen. Und auf die grüne Weigerung, die Maghreb-Staaten zu sicheren Herkunftsländern zu erklären. In einem solchen Wahlkampf würde die Rolle der FDP besonders deutlich werden, die für Marktwirtschaft und Weltoffenheit, aber auch für klare Regeln steht.

Machen die Grünen gerade etwas besser als die FDP oder haben die einfach einen Lauf mit ihren Themen?

Die Stärke der Grünen ist vor allem auch auf die Schwäche der SPD zurückzuführen. Aber ja, die Grünen haben mit ihrer starken Orientierung auf den Klimawandel einen Teil der Bürger angezogen. Ich glaube, dass in diesem Thema aber auch eine Chance für meine Partei liegt. Wir sehen auf der einen Seite den Streik der Schüler, auf der anderen harte Verteilungskämpfe – wie in Frankreich der Aufstand der Gelbwesten zeigt. Die Rolle der FDP ist da umso bedeutender. Denn wir haben Ideen, wie Klimaschutz besser Hand in Hand gehen kann mit Freiheit und Wohlstand. Wer die Menschen umerziehen und ihnen die Arbeitsplätze wegnehmen will, der wird die Unterstützung für Klimapolitik verlieren.

Zwischen Grünen und FDP sind kaum Schnittmengen erkennbar. Warum wird dann noch über Jamaika geredet?

Das ist Spieltrieb von Beobachtern. Im Moment steht keine Regierungsbildung an. Ich gehe nicht davon aus, dass die Große Koalition auseinanderbricht. Die Koalitionäre fürchten Neuwahlen, die wahrscheinlich wären. Denn die Grünen würden ja versuchen, Umfragen in Mandate umzumünzen. Aber auch nach neuen Wahlen ist die Erfolgswahrscheinlichkeit offen. Wir wollen die Mitte entlasten, damit der Facharbeiter und die Polizistin auch wieder die Chance auf eine Eigentumswohnung haben. Wir wollen den Sozialstaat fairer machen, damit sich für Geringverdiener jede Stunde zusätzliche Arbeit finanziell bemerkbar macht. Die Grünen wollen dagegen die Steuern um 30 Milliarden Euro erhöhen, um das Geld Menschen zu geben, die angebotene Arbeit ablehnen. Das kann ich nicht als sozial empfinden.

Setzt die große Koalition die richtigen Schwerpunkte?

Sehen Sie nur den Haushalt, der mit Müh und Not mit einer tiefroten Null zusammengezimmert wurde. Ausgerechnet bei der Bildung soll gekürzt werden und es sind keine zusätzlichen Mittel für Grundlagenforschung in Sachen Künstlicher Intelligenz vorgesehen. Die FDP will dagegen eine Investitionsoffensive für Bildung und Digitalisierung.

Greta Thunberg ist kommende Woche in Berlin. Werden Sie sie treffen?

Ob ein Dialog gewünscht ist, weiß ich nicht. Überraschend fand ich, dass Greta Thunberg sich offen für Kernenergie geäußert hat. Das müssten dann vor allem die Grünen mit ihr besprechen.

Was würden Sie Frau Thunberg sagen?

Kernkraft ist in Deutschland eine Schlacht der Vergangenheit. Ich lehne ab, dass den Menschen mit dem Klimawandel Angst gemacht wird. Das Ozonloch haben wir durch kluges Handeln bekämpft. Dieser Mut sollte Vorbild sein. Ansonsten bin ich Anhänger der Schulpflicht. Demonstrationen sollten in der Freizeit stattfinden. Auch für Erwachsene ist ja der politische Streik am Arbeitsplatz untersagt.

Haben Sie nie geschwänzt?

Ich war kein großer Schulschwänzer, nein. Und heute beteilige ich mich als Mitglied eines Parlaments erst Recht nicht daran, Schulschwänzen heilig zu sprechen. Für den Klimaschutz kann man sich wirksam auch in der Freizeit einsetzen.

Sie sind ja der Meinung, das sollten die Profis ran?

Ja. Damit meine ich die Ingenieure und Techniker, die konkret CO2 einsparen können. Wir Politiker, aber auch Journalisten und Schüler können sich für Einsparziele einsetzen. Den technischen Weg müssen wir aber anderen überlassen. Die politische Einmischung hat zu teurer Planwirtschaft ohne Klimaeffekt geführt. Grüne wollen Flugreisen verbieten, wir wollen Wissenschaftler das Flugzeug mit Wasserstoffantrieb entwickeln lassen. Die Grünen machen Klimapolitik mit dem erhobenen Zeigefinger, wir mit Technik.