Populisten reiben sich die Hände: Der UN-Migrationspakt wird seit Wochen heiß diskutiert – auch, weil es den Regierungen in den Hauptstädten nicht gelingt, zu verdeutlichen, worum es dabei eigentlich geht.

Denn der Migrationspakt will in erster Linie die legale Migration regulieren, also Menschen, die in einem anderen Land leben und arbeiten, eine verlässliche Rechtsgrundlage bieten.

Die Populisten machen daraus einen Freifahrtschein für grenzenlose Einwanderung. Dabei könnte nichts weiter von der Wahrheit entfernt sein.

Denn selbst die Basis weltweiter Grundregeln, in Zeiten der Globalisierung durchaus wünschenswert, dürfte ein Wunschtraum bleiben. Denn der Pakt ist kein völkerrechtlich bindender Vertrag.

Dass der Bundestag dies noch einmal schriftlich festhalten ließ, war überflüssig. Stattdessen goss es Öl in das Feuer jener, die die beiden Themen Migration und Flucht nur allzu gerne vermengen. Nötig wäre aber, endlich eine sauber getrennte Debatte zu führen.