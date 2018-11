von afp

Der Brexit-Sondergipfel hat neben dem Austrittsvertrag auch eine Erklärung zu den künftigen Beziehungen verabschiedet. Die EU versucht darin, der innenpolitisch massiv unter Druck stehenden Premierministerin Theresa May entgegenzukommen – auch mit vielen schönen Worten. Doch letztlich bleibt es eine politische Absichtserklärung, die keine der Seiten abschließend bindet. Ein Überblick:

HANDELSBEZIEHUNGEN Angestrebt wird die „Schaffung eines Freihandelsgebiets“ für Waren ohne Zölle, Abgaben oder mengenmäßige Beschränkungen. „So eng wie möglich“ sollen die Handelsbeziehungen werden, heißt es. Sichergestellt werden soll aber auch, dass durch künftige Vereinbarungen Unternehmen auf keiner Seite Wettbewerbsvorteile zu Lasten der Firmen auf der anderen Seite entsteht. Ausdrücklich wird festgehalten, dass das Ergebnis des Brexit-Referendums von 2016 mit Blick auf die Entwicklung einer „unabhängigen Handelspolitik“ Großbritanniens respektiert wird. Denn die Freiheit, eigene Handelsabkommen abzuschließen, ist eine zentrale Forderung der britischen Brexit-Hardliner, die May das Leben schwer machen.

ZOLLKONTROLLEN Das Ausmaß der Zollkontrollen an den Grenzen hängt laut Erklärung von durch London eingegangenen Verpflichtungen gegenüber der EU ab. Beide Seiten wollen aber „so ehrgeizig wie möglich“ dabei sein, sie möglichst gering zu halten, und wollen dazu auch den Einsatz verfügbarer Technologie nutzen. Den im Sommer von Premierministerin May in ihrem „Chequers“-Plan geforderten „reibungslosen Handel“ ohne Kontrollen könne es aber nicht geben, sagt ein EU-Diplomat. Denn auch in einer Freihandelszone müsse an den Grenzen kontrolliert werden, ob gelieferte Waren EU-Standards entsprächen oder es Schmuggel gebe.

FINANZDIENSTLEISTUNGEN Die Finanzbranche ist für Großbritannien ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Bei den Finanzdienstleistungen entfällt für britische Institute mit dem Brexit jedoch der sogenannte EU-Pass, der freien Zugang zum Rest Europas gewährt. Diesen wollen beide Seiten künftig durch Gleichwertigkeitsvereinbarungen sicherstellen (Äquivalenzvereinbarungen). Dabei würde anerkannt, dass auf den jeweils anderen Märkten das gleiche Maß an Standards und Überwachung gegeben ist.

REISEN Die Erklärung hält fest, dass die EU den britischen Wunsch nach einem Ende der Reise- und Niederlassungsfreiheit für ihre Bürger respektiert – auch dies ein wichtiger Punkt für die Brexit-Befürworter. Statt dessen soll es „Mobilitätsvereinbarungen“ geben. Ziel ist „Visa-freies Reisen für Kurzzeitbesuche“ bis zu 90 Tagen. Dabei soll es möglichst Erleichterungen bei Personenkontrollen an den Grenzen geben.

AUßENPOLITIK UND VERTEIDIGUNG Im Bereich der Außenpolitik ist eine enge Zusammenarbeit vorgesehen, auch im Rahmen internationaler Organisationen wie der UNO und bei der Verhängung von Sanktionen. Großbritannien wird in Aussicht gestellt, sich weiter „soweit möglich“ an EU-Verteidigungs- und Rüstungsprojekten zu beteiligen, einschließlich derer, die auch durch den neuen, milliardenschweren EU-Verteidigungsfonds finanziert werden

FISCHEREI In der Erklärung hat die EU noch keine Zusage erreicht, dass ihre Fischer auch künftig in britischen Gewässern fischen dürfen. Hierauf pochen insbesondere Länder wie Frankreich, Belgien, die Niederlande, Spanien und Portugal. Sie gaben sich nun aber mit der Zusicherung in einer Zusatzvereinbarung des Gipfels zufrieden, dass die Fischereifrage samt Vereinbarungen über Fangquoten „Priorität“ in den Verhandlungen über die künftigen Beziehungen haben soll.

WEITERE ABKOMMEN Großbritannien und die EU wollen weitere Abkommen zu Strafverfolgung und Justiz sowie zum Luft-, Straßen-, Schienen- und Schiffsverkehr schließen. Auch bei der Versorgung mit Strom und Gas sowie im Bereich der Atomkraft soll es Vereinbarungen geben. Beim Kampf gegen den Klimawandel wird überlegt, ob Handelssysteme für Zertifikate zum CO2-Ausstoß verbunden werden.

ZEITPLAN Noch vor dem Brexit Ende März 2019 sollen „vorbereitende organisatorische Arbeiten“ beginnen. Starten sollen die Verhandlungen über die künftigen Beziehungen dann unmittelbar nach dem EU-Austritt. Ziel ist der Abschluss vor Ende der Übergangsphase, in der Großbritannien noch im EU-Binnenmarkt und der Zollunion bleibt. Diese läuft bis Ende 2020, kann aber notfalls um bis zu zwei Jahre bis Ende 2022 verlängert werden.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein