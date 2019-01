von Bettina Grachtrup, dpa

Baden-Württemberg und Europa: Für Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) gehört das untrennbar miteinander zusammen. „Baden-Württemberg ist wie keine zweite Region auf das vereinte Europa angewiesen“, sagt er bei einer Sitzung des Kabinetts in Brüssel. Das meint er wirtschaftlich und politisch. Für ihr neues Europaleitbild hat die grün-schwarze Landesregierung 2018 auch zufällig ausgewählte Bürger befragt. Die Ergebnisse wurden auf 30 Seiten zusammengefasst. Kretschmann und Europaminister Guido Wolf (CDU) übergaben das Leitbild an Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Wo steht Baden-Württemberg in der EU? Ein Überblick:

Handel: Baden-Württemberg führt mehr Waren in die 28-EU-Staaten aus als von dort in das Bundesland eingeführt werden. 2017 exportierte der Südwesten Güter im Wert von 200,2 Milliarden Euro, davon 103,3 Milliarden Euro in die 28 EU-Staaten. Umgekehrt importierte das Bundesland Waren im Wert von 170 Milliarden Euro, davon 99 Milliarden Euro aus den 28 EU-Staaten.

