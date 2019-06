Liebe Greta,

Immer wenn ich dich in den Nachrichten sehe und lese, frage ich mich: Wie machst du das? Der Papst hat dich empfangen, Barack Obama spricht mit dir, der Dalai Lama lobt deinen Einsatz über den grünen Klee. Du hast es geschafft, du bist in die unsichtbare Loge der Weisen aufgenommen. Du wirst weitergereicht auf dem Silbertablett. Du erklärst Umweltministern, was Wetter vom Klima unterscheidet. Und Menschen, die ihre eigenen Kindern kaum mehr sehen und erleben, zeigst du, was Fridays for Future bedeutet.

Und doch frage ich mich: Was geht in Greta eigentlich vor? Du gehörst zu den Menschen, in die man nicht hineinsieht. Deine Mimik ist minimal, man kann weder eine Riesenfreude noch Enttäuschung aus deinem Gesicht lesen. Dabei hast du dir genug anhören müssen in den vergangenen Wochen. Du hättest Grund zur Attacke. Denn deine vielen Kritiker brauen wilde Gerüchte zusammen. Über deine Familie kursieren wilde Theorien im Netz. Du steckst das einfach weg und machst weiter. Kattowitz, Rom, Berlin.

Reisen statt büffeln

Apropos reisen: Sie wollen dich auch in Chile und Neuseeland hören. Du fährst mit dem Schiff dorthin, und das braucht Zeit. Aber muss man deshalb gleich mit der Schule aussetzen? Ein Jahr lang wirst du schadstoffarm und entspannt durch die Welt schippern, um für unseren einsamen blauen Planeten zu werben. Das ist prima, aber weißt du, was du da nebenbei anrichtest? Eine ganze Generation bewundert dich und eifert dir nach. Und nun verzichtest du für ein Jahr auf die wunderbaren königlich schwedischen Pädagogen, die in den Pisa-Tests immer so gut abschneiden.

Nicht, dass ich an deinem Wissen zweifeln würde. Deine Zuhörer staunen immer wieder, wie du Argumente bringst. Wie Perlen an einer Kette reihst du die Fakten aneinander. Aber auch du kannst noch lernen. Und noch was: Tausende Teenager werden sich auf dich berufen und die Schule schwänzen, weil auch Greta fortbleibt. Ob sie alle deine hehren Öko-Ziele verfolgen, steht auf einem anderen Blatt. Vielleicht hat der eine oder andere einfach keinen Spaß, sich schon wieder in die Schule zu quälen. Und du lieferst ihnen den Vorwand. Denk dran: Du bist ein Vorbild, auch wenn du es gar nicht sein willst.

Oh, diese Wunderkinder!

Noch etwas treibt mich um: Du bist ein junger Star. Greta kommt nicht aus dem Internet, sondern ist echt. Ein Pappschild mit drei Worten, mehr war am Anfang nicht. Ein Star der Nachhaltigkeit, unauffällig gekleidet.

Doch, wie siehst du die vielen Geschichten über Wunderkinder? Bei Musikern oder Schauspielern kennt man das ja. Mit acht oder zwölf Jahren sind sie berühmt. Dann fallen sie irgendwann aus ihrer Branche. Niemand interessiert sich mehr für sie. Wie geht es mit dir weiter? Irgendwann wird sich der Wirbel um das Mädchen mit den Zöpfen legen. Die Karawane zieht weiter, andere werden ihre Pappdeckel hochhalten. Und du? Du wirst einen Beruf lernen, vielleicht eine Familie gründen. Oder ist dein Einsatz für das Klima so etwas wie eine lebenslange Mission, neben der nichts anderes Platz hat? Das wäre schleichender Fanatismus. Und den wünsche ich dir nicht.

Mit freundlichem Gruß,

Uli Fricker