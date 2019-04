Die Schulzeit zwischen den Pfingstferien und den Sommerferien ist oftmals eine verlorene Zeit. Die Noten sind gemacht, als Schüler hat man oft einen Freifahrtschein und schaut Filme. Nur: Dafür können die Pfingstferien nichts.

München/Stuttgart Braucht es die Pfingstferien wirklich? Lehrerverband stellt zweiwöchige Schulferien in Frage

Die sind eine sehr gute – für manche Familien auch die einzige – Gelegenheit, zu halbwegs verträglichen Preisen in den Sommerurlaub zu gehen. Diese Ferien zu streichen, um zwei Wochen mehr Spannung im Klassenzimmer halten zu können, ist Unsinn.

Manche Lehrer sollten sich hinterfragen

Hinterfragen sollten sich die Lehrer, die nur allzu gerne die Gelegenheit nutzen, ihren Unterricht vorzeitig einzustellen und lieber ihre tausendfach gezeigten Videos abzuspulen. Das ist ein fatales Signal an Schüler, die ihre Füße dann auch in Fächern hochlegen, in denen Lehrer noch Programm machen wollen.

Und: Nach dem Schuljahr ist vor dem Schuljahr. Würde in den letzten Schulwochen ein Programm gemacht, das Schülern im kommenden Jahr bessere Noten verspricht, wären diese auch motiviert dabei.