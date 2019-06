Tote Motorradfahrer, tote Autofahrer, tote Fahrradfahrer und tote Pedelec-Rentner. Als wäre das alles nicht schon schlimm genug, kommt jetzt eine weitere Hochrisiko-Gruppe dazu: Leute auf E-Tretrollern. Dass das Verkehrsministerium für die Strom-Bretter grünes Licht gegeben hat, ist nichts anderes als organisierte Fahrlässigkeit.

Zweimal Krankenwagen

Erste Unfallmeldungen sprechen für sich: Gestern wurde in Düsseldorf der Fahrer eines E-Tretrollers bei der Kollision mit einer Fahrradfahrerin schwer verletzt. Die Versicherung fehlte, eine Betriebserlaubnis für das Gefährt aus China auch. Derweil prallte eine E-Scooter-Touristin in Berlin mit einem Lkw zusammen und musste schwer verletzt in die Klinik. Die Meldung, dass die Touristen-Kieze der Hauptstadt jetzt massiv mit E-Rollern versorgt werden, lässt erahnen, was uns hier erwartet.

Nur auf dem Radweg? Wir lachen

Man könnte einwenden, die Leute gewöhnten sich an ihr neues Spaßgefährt und halten sich an die Regeln, die man nach langem deutschen Hin- und Her festgezurrt hat. Aber die Erwartung, dass E-Tretrollerfahrer brav auf den Radwegen unterwegs sind und auf die Straße ausweichen, wenn es keinen Radweg gibt, ist lächerlich.

Auf öffentlichen Plätzen und in Fußgängerzonen regiert vermutlich bald reine Roller-Anarchie, und die Polizei bekommt noch mehr zu tun. Daher haben die Kölner vorsorglich ihre Domplatte für die Scooter gesperrt. Es wird mit Sicherheit nicht die einzige Sperrung bleiben, wenn sich herausstellt, dass Fußgänger ihres Weges nicht mehr sicher sein können.

Konflikte vorprogrammiert

Die kleinen quirligen Stromer sind wie geschaffen dafür, sich mit ihnen auch dort herumzutreiben, wo sie gar nichts verloren haben. Genauso wie ihre Muskelkraft-Brüder wurden sie genau deswegen gebaut und nicht für die Radwege, wo sie künftig die schnelleren Bikes und vor allem E-Bikes ausbremsen. Konflikte und weitere Unfälle mit Verletzten sind programmiert.

Ein Blick ins Nachbarland Frankreich macht klar, welcher weitere Ärger zu erwarten ist. In Paris ist die Mietroller-Seuche ausgebrochen. Nutzer lassen die Dinger nach Gebrauch einfach umfallen und liegen. Die städtischen Betriebe dürfen sie dann wegräumen.

Roller-Chaos auch am Bodensee?

Wer hat Lust, das auch in unserer Touristenregion zwischen Schwarzwald und Bodensee zu erleben? Gerade hier, wo sich die Unfälle mit E-Bikes häufen, passen E-Scooter weder in die Landschaft noch ins Konzept des neuen ökologischen Denkens.

In Sonntagsreden wird empfohlen, Energie zu sparen. Die E-Tretroller aber schlucken noch mehr davon. Dabei werden sie von Menschen genutzt, deren körperliche Verfassung es durchaus zulässt, dass sie mit den Beinen und nicht mit der Batterie Fahrt aufnehmen. Wie glaubhaft ist eine Umweltpolitik, die für überflüssige Stromfresser und Energieschmarotzer grünes Licht gibt? Passen E-Tretroller zur neuen Klimapolitik, die durch Schülerdemos und Notstands-Propaganda Fahrt aufnimmt?

Genau. Das tun sie nicht. Daher Hände weg von diesem Mobilitäts-Brimborium, solange uns China noch nicht Zehntausende der Dinger geschickt hat. Sonst heißt es bei der Stadtputzete bald: Vergesst die E-Scooter nicht! Auch sie sind Altmetall.