Meist zeigt er sich mit monströs drapiertem Haar. Oder verbirgt sich unter der Betonfrisur etwa eine Fast-Glatze? Um die rötlich schimmernde Haarpracht von US-Präsident Donald Trump ranken sich viele Geheimnisse. „Ich trage kein Toupet“, betont Trump immer wieder.

Was aber dann? Als der 73-Jährige kürzlich bei Washington die Gangway zur „Air Force One“ hochstieg, zersauste der Turbinenwind die golden-eidottergelbe Tolle und entlockte der dichten Mähne die Wahrheit. Und siehe da: Unter der üppigen Keratin-Pracht wird es licht. Tatsache ist: Schon vor gut 20 Jahren ließ sich Trump Haarwurzeln an den Hinterkopf verpflanzen, um kahle Stellen zu schließen. Ansonsten lässt der Präsident sein Haar lang wachsen, um Fülle vorzutäuschen. In einer aufwendigen Prozedur kämmt er die Strähnen jeden Morgen erst vorwärts, dann seitwärts über den Kopf.

Die einzelnen Schritte, so verriet ein amerikanischer Hair-Stylist dem Trump-Biografen Michael D'Antonio, laufen so ab: Die Haare werden von allen Seiten „nach oben gezogen, damit sie sich im Zentrum treffen, dann nach hinten gestrichen und mit Unmengen von Haarspray befestigt“. Zudem färbt der Präsident seine Haare. Verantwortlich für den orange-blonden Teint ist ein US-Billigprodukt namens „Just For Men“. In den USA ist es für weniger als zehn Dollar in Drogeriemärkten zu haben. Angeblich lästert sogar Trumps Tochter Ivanka (37) über die Frisur ihres Vaters.